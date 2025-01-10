Тюменцев зовут на работу в Южную Корею. Платить обещают сотни тысяч рублей

Posted 10 января, 07:19
Published 10 января, 07:19
Modified 10 января, 07:50
Updated 10 января, 07:50
В предложении указано, что требуются мужчины и женщины, опыт работы не обязателен, знание языка и виза не требуются. Трудиться предстоит в районе Чунгу. Работодатель обещают обеспечить сотрудников питанием и жильем, оплатить проезд до места работы.
«График работы 8:00–18:00, 6/1 в зависимости от объема. Всему обучают на месте. Заработная плата от 210 тысяч рублей», — отмечено в вакансии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы госслужащих вырос на 15% и составил 50 тысяч рублей.