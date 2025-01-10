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Posted 10 января, 07:19

Published 10 января, 07:19

Modified 10 января, 07:50

Updated 10 января, 07:50

В Тюмени ищут разнорабочих в Южную Корею на зарплату от 200 тысяч рублей

Тюменцев зовут на работу в Южную Корею. Платить обещают сотни тысяч рублей

10 января 2025, 07:19
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут разнорабочих в Южную Корею на зарплату от 200 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области ищут желающих поехать на работу в Южную Корею. Соответствующие вакансии разнорабочих на завод яблок опубликованы на портале Авито.

В предложении указано, что требуются мужчины и женщины, опыт работы не обязателен, знание языка и виза не требуются. Трудиться предстоит в районе Чунгу. Работодатель обещают обеспечить сотрудников питанием и жильем, оплатить проезд до места работы.

«График работы 8:00–18:00, 6/1 в зависимости от объема. Всему обучают на месте. Заработная плата от 210 тысяч рублей», — отмечено в вакансии.
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