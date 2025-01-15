В каждом 12-м ДТП в Тюменской области виноват пьяный водитель

Только за минувшие сутки на дорогах Тюменской области поймали 17 пьяных водителей, еще семеро — в ночь Старого Нового года. Кто-то ехал на работу, кто-то кататься. Так, ночью инспекторы ДПС остановили автомобиль «Джили» в посёлке Голышманово. 29-летний мужчина за рулем был пьян, в литре выдыхаемого воздуха оказалось 0,85 мг алкоголя. Водитель заявил, что захотел покататься после выпитого пива. После встречи с инспекторами мужчина остался с административном протоколом, но без машины — от управления его отстранили.