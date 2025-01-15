В каждом 12-м ДТП в Тюменской области виноват пьяный водитель

Posted 15 января, 04:10
Published 15 января, 04:10
Modified 15 января, 04:12
Updated 15 января, 04:12
Сотрудники ГАИ зарегистрировали в 2024 году 2847 ДТП. За год 180 человек погибли в авариях, еще 3714 человек пострадали. Начальник Управления областной ГАИ Андрей Миллер отметил, что число жертв дорожных происшествий уменьшилось на восемь с лишним процентов по сравнению с 2023 годом. Жизни 16 человек удалось спасти.
За прошлый год почти 5500 тюменцев попались за рулем пьяными. Немногим меньше было бесправников: 4600 людей за рулем вообще не имели удостоверения, а 696 человек лишились их за различные нарушения.
Только за минувшие сутки на дорогах Тюменской области поймали 17 пьяных водителей, еще семеро — в ночь Старого Нового года. Кто-то ехал на работу, кто-то кататься. Так, ночью инспекторы ДПС остановили автомобиль «Джили» в посёлке Голышманово. 29-летний мужчина за рулем был пьян, в литре выдыхаемого воздуха оказалось 0,85 мг алкоголя. Водитель заявил, что захотел покататься после выпитого пива. После встречи с инспекторами мужчина остался с административном протоколом, но без машины — от управления его отстранили.
Напомним, в поселке Маслянском Сладковского района сотрудники ГАИ поймали супружескую пару, которая собрала «комбо». Оба супруга были пьяны и не имели прав на управление легковыми автомобилями, которыми управляли.