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Posted 10 января, 02:45

Published 10 января, 02:45

Modified 10 января, 02:47

Updated 10 января, 02:47

Два человека пострадали в ДТП под Тюменью

Два человека пострадали в ДТП под Тюменью

10 января 2025, 02:45
Фото: Противопожарная служба ТО.
Сюжет
ДТП
Два человека получили различные травмы, когда иномарка вылетела с дороги в Тюменском районе.

Два человека получили различные травмы, когда иномарка вылетела с дороги в Тюменском районе.

ДТП случилось днем 9 января на 18-м км старого Тобольского тракта. Автомобиль «Митсубиси Лансер» вылетел в кювет и перевернулся. Предварительно, водитель не сумел справиться с управлением в неблагоприятных погодных условиях. Автомобиль значительно поврежден, а находившиеся внутри люди получили травмы.

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«В результате аварии пострадали два человека, от госпитализации отказались», — сообщила Противопожарная служба Тюменской области, чьи сотрудники работали н месте аварии.

На фоне порывистого ветра и снегопада первый рабочий день нового года оказался богат на дорожные происшествия. Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. При столкновении большегруз практически расплющил внедорожник.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария на дороге
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