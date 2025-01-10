Два человека пострадали в ДТП под Тюменью

На фоне порывистого ветра и снегопада первый рабочий день нового года оказался богат на дорожные происшествия. Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. При столкновении большегруз практически расплющил внедорожник.