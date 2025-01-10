Два человека пострадали в ДТП под Тюменью

Posted 10 января, 02:45
Published 10 января, 02:45
Modified 10 января, 02:47
Updated 10 января, 02:47
Два человека получили различные травмы, когда иномарка вылетела с дороги в Тюменском районе.
ДТП случилось днем 9 января на 18-м км старого Тобольского тракта. Автомобиль «Митсубиси Лансер» вылетел в кювет и перевернулся. Предварительно, водитель не сумел справиться с управлением в неблагоприятных погодных условиях. Автомобиль значительно поврежден, а находившиеся внутри люди получили травмы.
«В результате аварии пострадали два человека, от госпитализации отказались», — сообщила Противопожарная служба Тюменской области, чьи сотрудники работали н месте аварии.
На фоне порывистого ветра и снегопада первый рабочий день нового года оказался богат на дорожные происшествия. Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. При столкновении большегруз практически расплющил внедорожник.