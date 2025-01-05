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Posted 5 января, 04:46

Published 5 января, 04:46

Modified 5 января, 04:48

Updated 5 января, 04:48

Количество смертельных ДТП выросло в Тюменской области в 4 раза

Количество смертельных ДТП выросло в Тюменской области в 4 раза

5 января 2025, 04:46
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
За четверо суток 2025 года на дорогах региона произошло 27 аварий, в которых погибли 9 человек, еще 46 получили травмы. Годом ранее число погибших и раненых в ДПТ было в 4 раза меньше.

10 дорожно-транспортных произошло на федеральных автодорогах: шесть на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (два с летальным исходом), два на автодороге Курган-Тюмень, по одному на трассах Тюмень — Омск и Екатеринбург — Тюмень.

В Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что большинство аварий произошло из-за выезда на встречную полосу. Кроме того, было совершено 4 наезда на пешеходов, съезда автомобилей с дороги, 2 наезда на препятствие, одно опрокидывание автомобиля.

«Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Просьба соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков, не выезжать на полосу встречного движения, где это делать запрещено, не забывать, что в ночное время по дорогам могут двигаться пешеходы и снижать скорость перед пешеходным переходом», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека
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Ранее «Наш Город» писал, что жуткая авария произошла накануне утром на автодороге Тюмень — Курган. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли три человека: водитель и два пассажира легковушки.

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