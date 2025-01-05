Количество смертельных ДТП выросло в Тюменской области в 4 раза

Posted 5 января, 04:46
Published 5 января, 04:46
Modified 5 января, 04:48
Updated 5 января, 04:48
10 дорожно-транспортных произошло на федеральных автодорогах: шесть на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (два с летальным исходом), два на автодороге Курган-Тюмень, по одному на трассах Тюмень — Омск и Екатеринбург — Тюмень.
В Госавтоинспекции по Тюменской области отметили, что большинство аварий произошло из-за выезда на встречную полосу. Кроме того, было совершено 4 наезда на пешеходов, съезда автомобилей с дороги, 2 наезда на препятствие, одно опрокидывание автомобиля.
«Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Просьба соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков, не выезжать на полосу встречного движения, где это делать запрещено, не забывать, что в ночное время по дорогам могут двигаться пешеходы и снижать скорость перед пешеходным переходом», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.
Ранее «Наш Город» писал, что жуткая авария произошла накануне утром на автодороге Тюмень — Курган. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли три человека: водитель и два пассажира легковушки.