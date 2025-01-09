nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 07:33

Published 9 января, 07:33

Modified 9 января, 07:35

Updated 9 января, 07:35

Фура раздавила внедорожник на тюменской трассе, есть погибшие

Фура раздавила внедорожник на тюменской трассе, есть погибшие

9 января 2025, 07:33
Фото: УМВД по ХМАО-Югре.
Сюжет
ДТП
Два человека погибли, один пострадал в результате аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. При столкновении большегруз практически расплющил внедорожник.

Смертельное ДТП произошло на участке автодороги в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. По данным УМВД России по региону, авария случилась около 08:26 часов на 614-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Водитель внедорожника не уступил дорогу фуре, выезжая на главную дорогу, в результате Daf и Jetour X90 столкнулись. Удар был такой силы, что обе машины вылетели с трассы. Внедорожник оказался под прицепом и был практически раздавлен.

На тюменской трассе столкнули две легковушки. Пострадал 2-летний ребенок
Узнать подробнее

32-летний водитель и 23-летний пассажир внедорожника умерли от полученных травм на месте. Водитель грузовика пострадал, им занимаются медики.

Ранее движение транспорта ограничили сразу на двух участках федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Серьезные ДТП произошли в Уватском и Тобольском районах.

Видео: УМВД по ХМАО-Югре.
Читайте также:
Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли сразу в двух местахЕще двое в больнице — «Нива» слетела с тюменской трассы в кюветАвария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителей
#Марина Коржина#Видео#Происшествия#ДТП#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика