Фура раздавила внедорожник на тюменской трассе, есть погибшие

Смертельное ДТП произошло на участке автодороги в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. По данным УМВД России по региону, авария случилась около 08:26 часов на 614-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Водитель внедорожника не уступил дорогу фуре, выезжая на главную дорогу, в результате Daf и Jetour X90 столкнулись. Удар был такой силы, что обе машины вылетели с трассы. Внедорожник оказался под прицепом и был практически раздавлен.