Фура раздавила внедорожник на тюменской трассе, есть погибшие

Posted 9 января, 07:33
Published 9 января, 07:33
Modified 9 января, 07:35
Updated 9 января, 07:35
Смертельное ДТП произошло на участке автодороги в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. По данным УМВД России по региону, авария случилась около 08:26 часов на 614-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Водитель внедорожника не уступил дорогу фуре, выезжая на главную дорогу, в результате Daf и Jetour X90 столкнулись. Удар был такой силы, что обе машины вылетели с трассы. Внедорожник оказался под прицепом и был практически раздавлен.
32-летний водитель и 23-летний пассажир внедорожника умерли от полученных травм на месте. Водитель грузовика пострадал, им занимаются медики.
Ранее движение транспорта ограничили сразу на двух участках федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Серьезные ДТП произошли в Уватском и Тобольском районах.