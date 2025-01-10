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Posted 10 января, 02:31

Published 10 января, 02:31

Modified 10 января, 06:11

Updated 10 января, 06:11

Ребенок пострадал от снегоуборочной машины в Тюмени

Ребенок пострадал от снегоуборочной машины в Тюмени

10 января 2025, 02:31
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Ребенок пострадал во время механизированной уборки снега в центре Тюмени. Медики разрешили девочке лечиться дома.

Инцидент случился днем 9 января на остановочном комплексе у Театрального центра «Космос». Снегоуборочная машина подъехала слишком близко к остановке и зацепила скамейку. Конструкция сдвинулась и придавила ногу стоявшей рядом семилетней девочке. Очевидцы вызвали скорую и рассказали о происшествии в соцсетях.

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Бригада скорой отвезла ребенка в ОКБ № 2. Травма оказалась несерьезная, состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Врачи решили не оставлять ребенка в стационаре и отправили лечиться амбулаторно.

Горожане в комментариях к сообщению о происшествии возмутились невнимательности того, кто находился за рулем снегоуборочной машины.

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Как сообщал «Наш Город», житель тюменского поселка Московский погиб из-за собственного изобретения во время уборки снега. Мужчина смастерил экскаватор, чтобы облегчить себе зимний труд. Но во время работы во дворе случайно задел рычаг опускания ковша, и тот всей тяжестью упал владельцу на голову.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#ДТП
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