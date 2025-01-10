Ребенок пострадал от снегоуборочной машины в Тюмени

Posted 10 января, 02:31
Published 10 января, 02:31
Modified 10 января, 06:11
Updated 10 января, 06:11
Инцидент случился днем 9 января на остановочном комплексе у Театрального центра «Космос». Снегоуборочная машина подъехала слишком близко к остановке и зацепила скамейку. Конструкция сдвинулась и придавила ногу стоявшей рядом семилетней девочке. Очевидцы вызвали скорую и рассказали о происшествии в соцсетях.
Бригада скорой отвезла ребенка в ОКБ № 2. Травма оказалась несерьезная, состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Врачи решили не оставлять ребенка в стационаре и отправили лечиться амбулаторно.
Горожане в комментариях к сообщению о происшествии возмутились невнимательности того, кто находился за рулем снегоуборочной машины.
Как сообщал «Наш Город», житель тюменского поселка Московский погиб из-за собственного изобретения во время уборки снега. Мужчина смастерил экскаватор, чтобы облегчить себе зимний труд. Но во время работы во дворе случайно задел рычаг опускания ковша, и тот всей тяжестью упал владельцу на голову.