Ребенок пострадал от снегоуборочной машины в Тюмени

Как сообщал «Наш Город», житель тюменского поселка Московский погиб из-за собственного изобретения во время уборки снега. Мужчина смастерил экскаватор, чтобы облегчить себе зимний труд. Но во время работы во дворе случайно задел рычаг опускания ковша, и тот всей тяжестью упал владельцу на голову.