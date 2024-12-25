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Posted 25 декабря, 03:39

Published 25 декабря, 03:39

Modified 25 декабря, 03:41

Updated 25 декабря, 03:41

Тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах.

Крик души: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов

25 декабря 2024, 03:39
Фото: 1MI. Тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах.

Тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах

Сюжет
Уборка снега
Жители Тюмени выражают недовольство качеством уборки снега во дворах своих домов. По словам горожан, некоторые управляющие компании совсем не занимаются уборкой снега. Возмущённые жители отправляют обращения к главе города Максиму Афанасьеву.

В социальных сетях города Тюмени всё чаще появляются сообщения от жителей, которые жалуются на то, что их дворы завалены снегом, а управляющая компания не предпринимает никаких действий. В своих публикациях авторы обращаются к главе города Максиму Афанасьеву, чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам, связанным с нарушениями со стороны управляющей компании.

«Очередной крик души. Управляющая компания по содержанию жилищного фонда, ни в какую не хочет выполнять свои обязанности. Уборку двора не проводят, от слова совсем. При обращении к ним только хамство», — пишет тюменка с Мельникайте, 135.

Отметим, что за уборку снега во дворе этого дома отвечает УК по СЖФ, которая ранее фигурировала в народном рейтинге худших управляющих компаний. Однако стоит учитывать, что в управлении компании находится 177 многоквартирных домов.

Двор дома №135 на улице Мельникайте.
Двор дома №135 на улице Мельникайте.. Фото: ЧС Тюмень

Некоторые тюменцы к своим управляющим компаниям обращаются адресно.

«Хотелось бы обратиться к УК „Юг“. Ленинский район, во дворах пройти невозможно, дороги в снегу (во многих дворах тротуаров нет), бабушки кое-как идут, под снегом лед. Уважаемый „Юг“, для вас опять зима пришла неожиданно? Может, при новом мэре города вы все же начнете выполнять свои обязанности?», — пишут горожане в паблике ЧС Тюмень.

Помимо постов в соцсети тюменский юрист Константин Долгих рассказал, что жалобы также стоит направлять напрямую в управляющую компанию и городским властям (сделать это можно через портал «Тюмень — наш дом»).

«Есть установленные законом сроки уборки. По завершении снегопада необходимо в течение шести часов очистить от снега тротуары с интенсивным движением, а на остальной территории — не позднее чем через двенадцать часов. Если норматив нарушен — фотофиксируем и несем это в Госжилинспекцию. Жалобу можно подать через их официальный сайт или лично обратиться в офис инспекции. Укажите детали проблемы, приложите фото и копию обращения в УК», — объяснил с разговоре с «Нашим городом» Долгих.

В случаях, когда халатное отношение УК создает угрозу жизни и здоровью жителей, например, образуется наледь, затрудняющая проход), жалобу можно направить в Роспотребнадзор.

Если вышеперечисленные методы не дали результата, можно обратиться в суд. Для этого важно собрать доказательства: фото и видео, копии обращений в УК и инстанции, акты осмотра территории.

Помимо подачи жалобы, важно фиксировать каждый случай ненадлежащего обслуживания. Это поможет быстрее добиться результата и улучшить качество уборки территории вашего дома.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени будут встречать Новый год без морозов, но и без горок высотой с трехэтажный дом. Открытие объекта около катка «Сердце Тюмени» перенесли на следующую зиму.

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