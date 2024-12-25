Крик души: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов

Posted 25 декабря, 03:39
Published 25 декабря, 03:39
Modified 25 декабря, 03:41
Updated 25 декабря, 03:41
В социальных сетях города Тюмени всё чаще появляются сообщения от жителей, которые жалуются на то, что их дворы завалены снегом, а управляющая компания не предпринимает никаких действий. В своих публикациях авторы обращаются к главе города Максиму Афанасьеву, чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам, связанным с нарушениями со стороны управляющей компании.
«Очередной крик души. Управляющая компания по содержанию жилищного фонда, ни в какую не хочет выполнять свои обязанности. Уборку двора не проводят, от слова совсем. При обращении к ним только хамство», — пишет тюменка с Мельникайте, 135.
Отметим, что за уборку снега во дворе этого дома отвечает УК по СЖФ, которая ранее фигурировала в народном рейтинге худших управляющих компаний. Однако стоит учитывать, что в управлении компании находится 177 многоквартирных домов.
Некоторые тюменцы к своим управляющим компаниям обращаются адресно.
«Хотелось бы обратиться к УК „Юг“. Ленинский район, во дворах пройти невозможно, дороги в снегу (во многих дворах тротуаров нет), бабушки кое-как идут, под снегом лед. Уважаемый „Юг“, для вас опять зима пришла неожиданно? Может, при новом мэре города вы все же начнете выполнять свои обязанности?», — пишут горожане в паблике ЧС Тюмень.
Помимо постов в соцсети тюменский юрист Константин Долгих рассказал, что жалобы также стоит направлять напрямую в управляющую компанию и городским властям (сделать это можно через портал «Тюмень — наш дом»).
«Есть установленные законом сроки уборки. По завершении снегопада необходимо в течение шести часов очистить от снега тротуары с интенсивным движением, а на остальной территории — не позднее чем через двенадцать часов. Если норматив нарушен — фотофиксируем и несем это в Госжилинспекцию. Жалобу можно подать через их официальный сайт или лично обратиться в офис инспекции. Укажите детали проблемы, приложите фото и копию обращения в УК», — объяснил с разговоре с «Нашим городом» Долгих.
В случаях, когда халатное отношение УК создает угрозу жизни и здоровью жителей, например, образуется наледь, затрудняющая проход), жалобу можно направить в Роспотребнадзор.
Если вышеперечисленные методы не дали результата, можно обратиться в суд. Для этого важно собрать доказательства: фото и видео, копии обращений в УК и инстанции, акты осмотра территории.
Помимо подачи жалобы, важно фиксировать каждый случай ненадлежащего обслуживания. Это поможет быстрее добиться результата и улучшить качество уборки территории вашего дома.
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