Крик души: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов

В социальных сетях города Тюмени всё чаще появляются сообщения от жителей, которые жалуются на то, что их дворы завалены снегом, а управляющая компания не предпринимает никаких действий. В своих публикациях авторы обращаются к главе города Максиму Афанасьеву, чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам, связанным с нарушениями со стороны управляющей компании.