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Posted 24 декабря, 12:09

Published 24 декабря, 12:09

Modified 24 декабря, 12:47

Updated 24 декабря, 12:47

В поселке под Тюменью мужчина погиб из-за своего же изобретения

В поселке под Тюменью мужчина погиб из-за своего же изобретения

24 декабря 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
Несчастный случай произошел в поселке под Тюменью. Местный житель убирал снег у себя во дворе с помощью самодельного экскаватора, но погиб. По случайности.

Как сообщает региональное УГИБДД, мужчина, проживавший в поселке Московском, решил убраться во дворе, собрав снег с помощью самодельного экскаватора, а когда закончил уборку — припарковал машину и начал выходить.

После этого водитель случайно задел рычаг опускания ковша и он ударил мужчину по голове со всего размаху. От полученных травм владелец экскаватора скончался на месте происшествия до прибытия скорой. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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Ранее сообщалось о том, что на трассе под Тюменью водитель немного задел отбойник и погиб.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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