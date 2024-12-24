В поселке под Тюменью мужчина погиб из-за своего же изобретения

Posted 24 декабря, 12:09
Published 24 декабря, 12:09
Modified 24 декабря, 12:47
Updated 24 декабря, 12:47
Как сообщает региональное УГИБДД, мужчина, проживавший в поселке Московском, решил убраться во дворе, собрав снег с помощью самодельного экскаватора, а когда закончил уборку — припарковал машину и начал выходить.
После этого водитель случайно задел рычаг опускания ковша и он ударил мужчину по голове со всего размаху. От полученных травм владелец экскаватора скончался на месте происшествия до прибытия скорой. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.