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Posted 12 декабря, 05:07

Published 12 декабря, 05:07

Modified 12 декабря, 05:07

Updated 12 декабря, 05:07

В лобовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка пострадала 7-летняя девочка.

Пострадал ребенок: на тюменской трассе произошло лобовое ДТП

12 декабря 2024, 05:07
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.. В лобовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка пострадала 7-летняя девочка.

В лобовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка пострадала 7-летняя девочка

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Авария
Авария на 22-м километре трассы Тюмень — Каменка привела к травмам 7-летнего ребенка. Водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу, что стало причиной столкновения с «Ладой Веста».

На 22-м километре трассы Тюмень — Каменка произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей: «Лада Веста» и «Мицубиси».

По предварительным данным, 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Мицубиси», по неизвестным пока причинам выехала на полосу встречного движения. В результате маневра произошло столкновение с «Ладой Веста». От мощного удара «Лада» вылетела с проезжей части и оказалась в кювете.

В аварии пострадала 7-летняя девочка — пассажирка «Лады». Она находилась на заднем сиденье автомобиля в бустере и была пристегнута ремнем безопасности. Медики отметили, что использование детского удерживающего устройства, скорее всего, снизило степень тяжести полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства ДТП и проводят необходимые проверки. Причины выезда «Мицубиси» на встречную полосу будут установлены в ходе разбирательства.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе под Тюменью водитель легкового автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет, несколько раз перевернувшись. В результате такого ДТП пострадало два человека.

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