Пострадал ребенок: на тюменской трассе произошло лобовое ДТП

Posted 12 декабря, 05:07
Published 12 декабря, 05:07
Modified 12 декабря, 05:07
Updated 12 декабря, 05:07
На 22-м километре трассы Тюмень — Каменка произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей: «Лада Веста» и «Мицубиси».
По предварительным данным, 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Мицубиси», по неизвестным пока причинам выехала на полосу встречного движения. В результате маневра произошло столкновение с «Ладой Веста». От мощного удара «Лада» вылетела с проезжей части и оказалась в кювете.
В аварии пострадала 7-летняя девочка — пассажирка «Лады». Она находилась на заднем сиденье автомобиля в бустере и была пристегнута ремнем безопасности. Медики отметили, что использование детского удерживающего устройства, скорее всего, снизило степень тяжести полученных травм.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства ДТП и проводят необходимые проверки. Причины выезда «Мицубиси» на встречную полосу будут установлены в ходе разбирательства.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе под Тюменью водитель легкового автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет, несколько раз перевернувшись. В результате такого ДТП пострадало два человека.