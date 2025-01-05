На тюменской трассе столкнули две легковушки. Пострадал 2-летний ребенок

Posted 5 января, 12:21
Published 5 января, 12:21
Modified 5 января, 12:23
Updated 5 января, 12:23
По предварительным данным, 33-летняя водитель Hyundai нарушила безопасную дистанцию, в результате чего врезалась в поворачивающий налево автомобиль Kia.
В результате аварии пострадали водитель Hyundai и ее 2-летняя дочь. В настоящее время они находятся в больнице.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала 2025 года автоинспекторы поймали более 40 нетрезвых водителей. Всего за первые 4 дня этого года в регионе произошло около 30 ДТП, в том числе 9 с летальным исходом.