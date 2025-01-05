nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 12:21

Published 5 января, 12:21

Modified 5 января, 12:23

Updated 5 января, 12:23

В ДТП на трассе под Тюменью пострадала 2-летняя девочка

На тюменской трассе столкнули две легковушки. Пострадал 2-летний ребенок

5 января 2025, 12:21
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на трассе под Тюменью пострадала 2-летняя девочка

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. На 26-м километре трассы столкнулись Kia и Hyundai.

По предварительным данным, 33-летняя водитель Hyundai нарушила безопасную дистанцию, в результате чего врезалась в поворачивающий налево автомобиль Kia.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии пострадали водитель Hyundai и ее 2-летняя дочь. В настоящее время они находятся в больнице.

Везде очереди: тюменцы массово ринулись на горки и знаменитый на всю страну каток
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала 2025 года автоинспекторы поймали более 40 нетрезвых водителей. Всего за первые 4 дня этого года в регионе произошло около 30 ДТП, в том числе 9 с летальным исходом.

Читайте также:
Как пройдут праздничные богослужения в Рождество в ТюмениНовая выделенная полоса для автобусов появится в ТюмениВ Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика