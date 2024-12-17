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Posted 17 декабря, 02:20

Published 17 декабря, 02:20

Modified 17 декабря, 02:30

Updated 17 декабря, 02:30

Школьник за рулем УАЗ врезался в маршрутку в Тюмени

Школьник за рулем УАЗ врезался в маршрутку в Тюмени

17 декабря 2024, 02:20
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени. Подросток без прав на отечественном внедорожнике влетел в автобус с пассажирами.

Авария случилась вечером 16 декабря на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева. 16-летний подросток без водительских прав отправился покататься на отцовском УАЗ Патриот, но на перекрестке не уступил дорогу маршрутке. Транспортные средства столкнулись. По данным областной Госавтоинспекции, удар был такой силы, что и маршрутка, и внедорожник опрокинулись.

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Подросток из УАЗ и 43-летний водитель маршрутного автобуса получили травмы, оба доставлены в больницу.

«В результате ДТП травмированы оба водителя. В автобусе находились 10 пассажиров, они не пострадали», — уточнили в прокуратуре Тюменской области.
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Ведомство начало проверку инцидента. Сотрудники ГАИ выясняют, как подросток оказался за рулем автомобиля.

Как сообщал «Наш Город», в результате столкновения легковушки и маршрутки в Тюмени пострадала 10-летняя пассажирка автобуса.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария на дороге
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