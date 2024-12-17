Школьник за рулем УАЗ врезался в маршрутку в Тюмени

Авария случилась вечером 16 декабря на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева. 16-летний подросток без водительских прав отправился покататься на отцовском УАЗ Патриот, но на перекрестке не уступил дорогу маршрутке. Транспортные средства столкнулись. По данным областной Госавтоинспекции, удар был такой силы, что и маршрутка, и внедорожник опрокинулись.