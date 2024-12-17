Школьник за рулем УАЗ врезался в маршрутку в Тюмени

Posted 17 декабря, 02:20
Published 17 декабря, 02:20
Modified 17 декабря, 02:30
Updated 17 декабря, 02:30
Авария случилась вечером 16 декабря на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева. 16-летний подросток без водительских прав отправился покататься на отцовском УАЗ Патриот, но на перекрестке не уступил дорогу маршрутке. Транспортные средства столкнулись. По данным областной Госавтоинспекции, удар был такой силы, что и маршрутка, и внедорожник опрокинулись.
Подросток из УАЗ и 43-летний водитель маршрутного автобуса получили травмы, оба доставлены в больницу.
«В результате ДТП травмированы оба водителя. В автобусе находились 10 пассажиров, они не пострадали», — уточнили в прокуратуре Тюменской области.
Ведомство начало проверку инцидента. Сотрудники ГАИ выясняют, как подросток оказался за рулем автомобиля.
Как сообщал «Наш Город», в результате столкновения легковушки и маршрутки в Тюмени пострадала 10-летняя пассажирка автобуса.