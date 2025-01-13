В форме сердец и с начинкой из грибов: тюменские полицейские поймали нарко-кондитеров

По данным полиции, для выращивания и высушивания психотропных грибов свердловчане арендовали квартиру в Талице. «Кондитеры» смешивали измельченные грибы со шоколадом, отливали конфеты и упаковывали их в подарочные коробки. Ежемесячный доход от продажи «сладостей» составлял около 600 тысяч рублей.