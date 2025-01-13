В форме сердец и с начинкой из грибов: тюменские полицейские поймали нарко-кондитеров

Posted 13 января, 07:59
Published 13 января, 07:59
Modified 13 января, 08:01
Updated 13 января, 08:01
«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте выявили и пресекли противоправную деятельность», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале МВД медиа.
По данным полиции, для выращивания и высушивания психотропных грибов свердловчане арендовали квартиру в Талице. «Кондитеры» смешивали измельченные грибы со шоколадом, отливали конфеты и упаковывали их в подарочные коробки. Ежемесячный доход от продажи «сладостей» составлял около 600 тысяч рублей.
О противоправной деятельности стало известно тюменским полицейским — «кондитеров» задержали по месту проживания. В ходе обысков в квартире бизнесменов было обнаружено и изъято порядка 400 готовых к продаже конфет, более 1 килограмма расфасованного нелегального товара, свыше 300 растущих грибов.
Следователями Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении свердловчан возбуждены уголовные дела статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ» и. «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время они объединены в одно производство.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее оба жителя Свердловской области уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области экс-сотрудника полиции подозревают в создании нарколаборатории, в которой он с подельниками производил мефедрон. В настоящее время по данному факту ведется расследование.