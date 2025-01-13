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Posted 13 января, 07:59

Published 13 января, 07:59

Modified 13 января, 08:01

Updated 13 января, 08:01

Тюменские полицейские накрыли нарколабораторию, где готовили конфеты с грибами

В форме сердец и с начинкой из грибов: тюменские полицейские поймали нарко-кондитеров

13 января 2025, 07:59
Фото: 1MI.

Тюменские полицейские накрыли нарколабораторию, где готовили конфеты с грибами

Сюжет
Наркотики
Двух свердловчан, делавших конфеты с психотропной начинкой из грибов, задержали сотрудники МВД Тюменской области. Шоколадные конфеты в форме сердечек «бизнесмены» продавали через онлайн-магазин в мессенджере по 1 тысяче рублей за штуку.
«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте выявили и пресекли противоправную деятельность», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале МВД медиа.
Видео: МВД России.

По данным полиции, для выращивания и высушивания психотропных грибов свердловчане арендовали квартиру в Талице. «Кондитеры» смешивали измельченные грибы со шоколадом, отливали конфеты и упаковывали их в подарочные коробки. Ежемесячный доход от продажи «сладостей» составлял около 600 тысяч рублей.

О противоправной деятельности стало известно тюменским полицейским — «кондитеров» задержали по месту проживания. В ходе обысков в квартире бизнесменов было обнаружено и изъято порядка 400 готовых к продаже конфет, более 1 килограмма расфасованного нелегального товара, свыше 300 растущих грибов.

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Следователями Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении свердловчан возбуждены уголовные дела статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ» и. «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время они объединены в одно производство.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее оба жителя Свердловской области уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

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