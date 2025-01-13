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Posted 13 января, 11:34

Published 13 января, 11:34

Modified 13 января, 11:36

Updated 13 января, 11:36

Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований посуточного жилья

Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований посуточного жилья

13 января 2025, 11:34
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований объектов посуточного жилья на новогодних праздниках.

Так, согласно имеющимся данным, средняя цена в Тюменской области за аренду квартиры на новогодний период составила 4000 рублей в сутки, а загородного дома — 12300 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года число бронирований увеличилось на 86%, а количество доступных объектов — на 36%.

В эти новогодние праздники россияне в среднем снимали жилье на двое суток. Дольше в посуточных квартирах останавливались путешественники по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Москве, Санкт-Петербургу, Тюменской, Ленинградской и Калининградской областям, а также Крыму.

Доступнее всего аренда загородных домов в отчетный период была в Крыму (7800 рублей в сутки), Ставропольском крае (8400 рублей) и Башкортостане (9700 рублей). Дороже всего — в столице нашей страны (28300 рублей), Московской области (19500 рублей) и Санкт-Петербурге (18500 рублей).

Стоимость путевок в Турцию и Египет из Тюмени взлетела на 22%
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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начали летать самолеты в Египет. Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх были запущены в ноябре 2024 года.

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