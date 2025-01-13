Тюменская область вошла в ТОП-20 направлений по числу бронирований посуточного жилья

Так, согласно имеющимся данным, средняя цена в Тюменской области за аренду квартиры на новогодний период составила 4000 рублей в сутки, а загородного дома — 12300 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года число бронирований увеличилось на 86%, а количество доступных объектов — на 36%.