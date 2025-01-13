Тюменские супруги без прав устроили пьяные гонки

Posted 13 января, 02:39
Published 13 января, 02:39
Modified 13 января, 02:41
Updated 13 января, 02:41
В поселке Маслянском Сладковского района остановили сразу двух бесправников из одной семьи. Супруги признались, что выпили по бутылке вина и вспомнили, что на автомобиле сына наменяны колеса. Заботливые родители решили, что это дело срочное, и отправились в путь. Вспомнить об отсутствии прав им не удалось.
42-летняя женщина ехала на «Дэу Матиз», хотя еще в июле лишилась водительского удостоверения за пьяную езду. Глава семейства 47 лет управлял «Ладой», но сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина никогда не получал права на управление автомобилем. У него есть только свидетельство на управление трактором.
«У женщины показания алкотестера — 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, у супруга — 0,74. Пили вместе», — рассказал представитель ГАИ.
В селе Уват школьник попался инспекторам ГАИ за рулем автомобиля с подложными номерами, на управление которым у подростка не было права.