Тюменские супруги без прав устроили пьяные гонки

В поселке Маслянском Сладковского района остановили сразу двух бесправников из одной семьи. Супруги признались, что выпили по бутылке вина и вспомнили, что на автомобиле сына наменяны колеса. Заботливые родители решили, что это дело срочное, и отправились в путь. Вспомнить об отсутствии прав им не удалось.