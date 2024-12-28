Тюменец не смог сдать экзамен и просто купил поддельные права

Posted 28 декабря, 05:38
Published 28 декабря, 05:38
Modified 28 декабря, 05:40
Updated 28 декабря, 05:40
В июле 2024 года житель села Гилево попался на нарушении ПДД. Но во время проверки документов инспектор ДПС выяснил, что у водителя поддельные права. Мужчина признался, что купил заветный документ через интернет. Подделка оказалась сделанной на коленке: бланк не был изготовлен АО «Гознак».
Подозреваемый рассказал, что никогда не имел настоящих прав, потому что не смог сдать экзамен. Но за руль очень хотелось, и в марте 2024 года мужчина решился на покупку подделки.
Ярковский районный суд за покупку и использование заведомо поддельного документа приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на пять месяцев.
Как писал «Наш Город», автолюбитель из Ялуторовска пытался обменять в Госавтоинспекции водительское удостоверение казахстанского образца. Но забыл сказать, что права поддельные.