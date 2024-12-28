Тюменец не смог сдать экзамен и просто купил поддельные права

В июле 2024 года житель села Гилево попался на нарушении ПДД. Но во время проверки документов инспектор ДПС выяснил, что у водителя поддельные права. Мужчина признался, что купил заветный документ через интернет. Подделка оказалась сделанной на коленке: бланк не был изготовлен АО «Гознак».