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Posted 28 декабря, 05:38

Published 28 декабря, 05:38

Modified 28 декабря, 05:40

Updated 28 декабря, 05:40

Тюменец не смог сдать экзамен и просто купил поддельные права

Тюменец не смог сдать экзамен и просто купил поддельные права

28 декабря 2024, 05:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Ярковского района так хотел за руль, что купил корочку, когда не смог сдать экзамен на право управления автомобилем.

В июле 2024 года житель села Гилево попался на нарушении ПДД. Но во время проверки документов инспектор ДПС выяснил, что у водителя поддельные права. Мужчина признался, что купил заветный документ через интернет. Подделка оказалась сделанной на коленке: бланк не был изготовлен АО «Гознак».

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Подозреваемый рассказал, что никогда не имел настоящих прав, потому что не смог сдать экзамен. Но за руль очень хотелось, и в марте 2024 года мужчина решился на покупку подделки.

Ярковский районный суд за покупку и использование заведомо поддельного документа приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на пять месяцев.

Как писал «Наш Город», автолюбитель из Ялуторовска пытался обменять в Госавтоинспекции водительское удостоверение казахстанского образца. Но забыл сказать, что права поддельные.

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