Без прав и номеров: тюменский подросток попался за рулем легковушки

Posted 28 декабря, 07:04
Published 28 декабря, 07:04
Modified 28 декабря, 07:06
Updated 28 декабря, 07:06
Сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Уват тюменской области подозрительный автомобиль. Во время проверки обнаружилось, что за рулем сидит 16-летний подросток без водительских прав. Он заявил, что машину купил себе сам, а вот номера одолжил у матери без ее ведома. Свою покупку подросток, конечно же, не поставил на учет.
«Молодой человек пояснил, что мама об этом не знает. Государственные номерные знаки взял дома с другого автомобиля и установил на свой. Номера изъяты, „Лада“ помещена на специализированную стоянку», — рассказали в областной ГАИ.
Инспекторы составили на школьника сразу несколько административных протоколов: за езду на машине, не поставленной на учет и без водительского удостоверения, за управление автомобилем с заведомо подложными номерами.
В ГАИ призвали тюменцев лучше присматривать за детьми, особенно в подростковом возрасте, и не допускать их до управления транспортом, пока не получат законные права.