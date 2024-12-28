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Posted 28 декабря, 07:04

Published 28 декабря, 07:04

Modified 28 декабря, 07:06

Updated 28 декабря, 07:06

Без прав и номеров: тюменский подросток попался за рулем легковушки

Без прав и номеров: тюменский подросток попался за рулем легковушки

28 декабря 2024, 07:04
Фото: 1MI.
Школьник попался инспекторам ГАИ за рулем автомобиля с подложными номерами, на управление которым у подростка не было права.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Уват тюменской области подозрительный автомобиль. Во время проверки обнаружилось, что за рулем сидит 16-летний подросток без водительских прав. Он заявил, что машину купил себе сам, а вот номера одолжил у матери без ее ведома. Свою покупку подросток, конечно же, не поставил на учет.

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«Молодой человек пояснил, что мама об этом не знает. Государственные номерные знаки взял дома с другого автомобиля и установил на свой. Номера изъяты, „Лада“ помещена на специализированную стоянку», — рассказали в областной ГАИ.

Инспекторы составили на школьника сразу несколько административных протоколов: за езду на машине, не поставленной на учет и без водительского удостоверения, за управление автомобилем с заведомо подложными номерами.

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В ГАИ призвали тюменцев лучше присматривать за детьми, особенно в подростковом возрасте, и не допускать их до управления транспортом, пока не получат законные права.

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#Марина Коржина#Происшествия#Транспорт#Тюменская область
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