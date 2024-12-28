Без прав и номеров: тюменский подросток попался за рулем легковушки

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Уват тюменской области подозрительный автомобиль. Во время проверки обнаружилось, что за рулем сидит 16-летний подросток без водительских прав. Он заявил, что машину купил себе сам, а вот номера одолжил у матери без ее ведома. Свою покупку подросток, конечно же, не поставил на учет.