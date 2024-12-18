Любитель погонять пьяным лишился свободы и машины

44-летний мужчина уже был судим за пьяное вождение, но в сентябре 2024 года его снова поймали нетрезвым за рулем. Автолюбитель принял горячительного и отправился на своей HYUNDAY I20 покататься по району. Около поселка Винзили его и встретили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили протокол.