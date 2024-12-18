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Posted 18 декабря, 05:24

Published 18 декабря, 05:24

Modified 18 декабря, 05:26

Updated 18 декабря, 05:26

Любитель погонять пьяным лишился свободы и машины

Любитель погонять пьяным лишился свободы и машины

18 декабря 2024, 05:24
Фото: 1MI.
Суд отправил в колонию-поселение жителя Тюменского района за повторное пьяное вождение. Несколько минут лихачества будут стоить ему года жизни.

44-летний мужчина уже был судим за пьяное вождение, но в сентябре 2024 года его снова поймали нетрезвым за рулем. Автолюбитель принял горячительного и отправился на своей HYUNDAY I20 покататься по району. Около поселка Винзили его и встретили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили протокол.

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Прокуратура поддержала обвинение по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Дело передали в суд, где вынесли обвинительный приговор. Любитель пьяной езды на пять лет лишился прав управления автомобилем и на год — свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Автомобиль HYUNDAY I20 конфисковали в доход государства, сообщила областная прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов не устают предупреждать, что нетрезвые водители являются угрозой не только для себя, но и для других людей. Как писал «Наш Город», в Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП. Не справившись с рулем, он влетел в пассажирскую ГАЗель.

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