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Posted 2 ноября, 10:27

Published 2 ноября, 10:27

Modified 2 ноября, 10:40

Updated 2 ноября, 10:40

Пьяный тюменец не справился с управлением и протаранил маршрутку

Пьяный тюменец не справился с управлением и протаранил маршрутку

2 ноября 2024, 10:27
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП. Не справившись за рулем, он влетел в пассажирскую ГАЗель.

Как рассказали в местной Госавтоинспекции, нетрезвый тюменец не справился с управлением и влетел в Газель сзади. От удара у машины отвалился задний бампер, также пострадала одна из пассажирок — 41-летняя женщина.

Прибывшие на место сотрудники проверили виновника на предмет опьянения. Результаты подтвердились. Как рассказал сам задержанный, он отдыхал с другом, а после решил отвезти его в поселок Мыс, через весь город. Будучи пьяным.

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Ранее сообщалось о том, что попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации.

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#Александр Смирнов#Общество#ДТП#Новости тюмени
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