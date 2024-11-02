Пьяный тюменец не справился с управлением и протаранил маршрутку

Posted 2 ноября, 10:27
Published 2 ноября, 10:27
Modified 2 ноября, 10:40
Updated 2 ноября, 10:40
Как рассказали в местной Госавтоинспекции, нетрезвый тюменец не справился с управлением и влетел в Газель сзади. От удара у машины отвалился задний бампер, также пострадала одна из пассажирок — 41-летняя женщина.
Прибывшие на место сотрудники проверили виновника на предмет опьянения. Результаты подтвердились. Как рассказал сам задержанный, он отдыхал с другом, а после решил отвезти его в поселок Мыс, через весь город. Будучи пьяным.