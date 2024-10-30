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Posted 30 октября, 10:29

Published 30 октября, 10:29

Modified 30 октября, 10:35

Updated 30 октября, 10:35

Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации

Состояние тяжелое. Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации

30 октября 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.

Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации

Сюжет
ДТП
Сбитый в Тюмени грузовиком 15-летний ребенок сейчас находится в реанимации. Его состояние резко ухудшилось на фоне осложнений после полученных травм. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему.

Как рассказали в региональном депздраве, сейчас парню оказывается вся необходимая помощь, но пока что утешительных прогнозов врачи дать не могут. У ребенка серьезное повреждение ноги и еще несколько сложных травм. Женщина, успевшая отскочить от грузовика находится на амбулаторном лечении.

Напомню, что авария произошла вчера, за рулем находился 45-летний мужчина. Как выяснилось, у авто не работал тахограф и отсутствовала диагностическая карта. Водителя уже привлекли к административной ответственности, вопрос о возбуждении уголовного дела обсуждается.

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Ранее сообщалось о том, что в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
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