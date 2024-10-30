Состояние тяжелое. Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации

Posted 30 октября, 10:29
Published 30 октября, 10:29
Modified 30 октября, 10:35
Updated 30 октября, 10:35
Как рассказали в региональном депздраве, сейчас парню оказывается вся необходимая помощь, но пока что утешительных прогнозов врачи дать не могут. У ребенка серьезное повреждение ноги и еще несколько сложных травм. Женщина, успевшая отскочить от грузовика находится на амбулаторном лечении.
Напомню, что авария произошла вчера, за рулем находился 45-летний мужчина. Как выяснилось, у авто не работал тахограф и отсутствовала диагностическая карта. Водителя уже привлекли к административной ответственности, вопрос о возбуждении уголовного дела обсуждается.