Состояние тяжелое. Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимации

Как рассказали в региональном депздраве, сейчас парню оказывается вся необходимая помощь, но пока что утешительных прогнозов врачи дать не могут. У ребенка серьезное повреждение ноги и еще несколько сложных травм. Женщина, успевшая отскочить от грузовика находится на амбулаторном лечении.