От ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 года

Posted 18 декабря, 01:00
Published 18 декабря, 01:00
Modified 18 декабря, 01:00
Updated 18 декабря, 01:00
Ближайшее важное событие, которое может сказаться на жизни тюменцев по словам астролога Зиры, это солнечное затмение в Стрельце 20-го декабря.
«Солнечное затмение приносит новые начинания и возможности, но часто через испытания и изменения. В знаке Стрельца это затмение будет связана с расширением горизонтов, поиском смысла жизни и путешествиями — как физическими, так и внутренними», — говорит мистик.
Считается, что это идеальный момент для планирования дальновидных целей и пересмотра жизненных ценностей.
Следующая важная дата — 21 декабря, на нее приходится зимнее солнцестояние. Оно символизирует кульминацию темного времени года и начало возвращения света. Это день, когда свет начинает увеличиваться, а темные силы отступают. Астрологически это считается мощным моментом для трансформации, обновления и возрождения. В этот день можно сосредоточиться на планах на будущее, восстановлении энергетического баланса и работе с внутренними ресурсами.
23 декабря — Венера в ретроградном движении. Планета любви, красоты и финансов, начинает свой ретроградный цикл, который продлится до 1 января 2025 года.
«Это время для размышлений о личных отношениях, пересмотра ценностей и переоценки финансовых решений. Также это может быть периодом возвращения старых отношений или ситуаций из прошлого, требующих прощения и освобождения», — объясняет Зира.
31 декабря — Луна в Тельце. В последний день года Луна войдет в знак Тельца, что сделает акцент на стабильности, материальных ценностях и внутреннем спокойствии. Это будет подходящий момент для того, чтобы завершить год на устойчивой и гармоничной ноте. Переоценка жизненных приоритетов, работа с ресурсами и обретение внутреннего равновесия помогут встречать новый год с уверенностью в завтрашнем дне.