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Posted 18 декабря, 01:00

Published 18 декабря, 01:00

Modified 18 декабря, 01:00

Updated 18 декабря, 01:00

Тюменцев предупредили об важных астрологических датах конца декабря.

От ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 года

18 декабря 2024, 01:00
Фото: 1MI. Тюменцев предупредили об важных астрологических датах конца декабря.

Тюменцев предупредили об важных астрологических датах конца декабря

До 31 декабря 2024 года астрологический небосклон будет полон значимых событий, которые могут повлиять на настроение, внутреннее состояние и даже решения. Тюменский астролог Наталья Зира рассказала о ключевых датах этого периода и их астрологическом значении.

Ближайшее важное событие, которое может сказаться на жизни тюменцев по словам астролога Зиры, это солнечное затмение в Стрельце 20-го декабря.

«Солнечное затмение приносит новые начинания и возможности, но часто через испытания и изменения. В знаке Стрельца это затмение будет связана с расширением горизонтов, поиском смысла жизни и путешествиями — как физическими, так и внутренними», — говорит мистик.

Считается, что это идеальный момент для планирования дальновидных целей и пересмотра жизненных ценностей.

Следующая важная дата — 21 декабря, на нее приходится зимнее солнцестояние. Оно символизирует кульминацию темного времени года и начало возвращения света. Это день, когда свет начинает увеличиваться, а темные силы отступают. Астрологически это считается мощным моментом для трансформации, обновления и возрождения. В этот день можно сосредоточиться на планах на будущее, восстановлении энергетического баланса и работе с внутренними ресурсами.

23 декабря — Венера в ретроградном движении. Планета любви, красоты и финансов, начинает свой ретроградный цикл, который продлится до 1 января 2025 года.

«Это время для размышлений о личных отношениях, пересмотра ценностей и переоценки финансовых решений. Также это может быть периодом возвращения старых отношений или ситуаций из прошлого, требующих прощения и освобождения», — объясняет Зира.

31 декабря — Луна в Тельце. В последний день года Луна войдет в знак Тельца, что сделает акцент на стабильности, материальных ценностях и внутреннем спокойствии. Это будет подходящий момент для того, чтобы завершить год на устойчивой и гармоничной ноте. Переоценка жизненных приоритетов, работа с ресурсами и обретение внутреннего равновесия помогут встречать новый год с уверенностью в завтрашнем дне.

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