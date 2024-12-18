От ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 года

Следующая важная дата — 21 декабря, на нее приходится зимнее солнцестояние. Оно символизирует кульминацию темного времени года и начало возвращения света. Это день, когда свет начинает увеличиваться, а темные силы отступают. Астрологически это считается мощным моментом для трансформации, обновления и возрождения. В этот день можно сосредоточиться на планах на будущее, восстановлении энергетического баланса и работе с внутренними ресурсами.