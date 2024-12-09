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Posted 9 декабря, 07:55

Published 9 декабря, 07:55

Modified 9 декабря, 07:57

Updated 9 декабря, 07:57

Тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку.

Только не в этот день: тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку

9 декабря 2024, 07:55
Фото: 1MI. Тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку.

Тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку

Сюжет
Новый год
Некоторые жители Тюмени уже установили и нарядили ёлки, не задумываясь о дате их появления в доме. Однако астролог Наталья Зира считает, что не стоит относиться к этому вопросу так легкомысленно. Она рассказала о самых благоприятных и неблагоприятных днях для украшения ёлки.

Оказывается, что до 15 декабря устанавливать ёлку в доме нежелательно, так как под действием ретроградного Меркурия это может привести к негативным происшествиям в Новый год.

«Планы могут начать резко изменяться в худшую сторону. Может не получиться что-то из задуманного», — предостерегает Наталья Зира.

Астролог считает, что наиболее благоприятные даты для установки елки — 18, 22, 24 и 26 декабря. Они отличаются стабильностью благодаря своей четности и связаны с благоприятными астрологическими явлениями. А потому могут помочь привлечь в дом счастье, благополучие и достаток.

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