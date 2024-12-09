Только не в этот день: тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку

Тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку

Сюжет Новый год

Некоторые жители Тюмени уже установили и нарядили ёлки, не задумываясь о дате их появления в доме. Однако астролог Наталья Зира считает, что не стоит относиться к этому вопросу так легкомысленно. Она рассказала о самых благоприятных и неблагоприятных днях для украшения ёлки.