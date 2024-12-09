Только не в этот день: тюменский астролог рассказала, в какие даты стоит ставить елку

Posted 9 декабря, 07:55
Published 9 декабря, 07:55
Modified 9 декабря, 07:57
Updated 9 декабря, 07:57
Оказывается, что до 15 декабря устанавливать ёлку в доме нежелательно, так как под действием ретроградного Меркурия это может привести к негативным происшествиям в Новый год.
«Планы могут начать резко изменяться в худшую сторону. Может не получиться что-то из задуманного», — предостерегает Наталья Зира.
Астролог считает, что наиболее благоприятные даты для установки елки — 18, 22, 24 и 26 декабря. Они отличаются стабильностью благодаря своей четности и связаны с благоприятными астрологическими явлениями. А потому могут помочь привлечь в дом счастье, благополучие и достаток.