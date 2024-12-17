На реке Туре под лед ушел квадроцикл с водителем

Отметим, что за последний несколько дней это уже третий случай провала автомобиля под лед — на минувшей неделе на переправе в Тобольске утонула машина, в воскресенье, 15 декабря, в ледяную ловушку попал водитель на Niva, решивший сократить маршрут к дому.