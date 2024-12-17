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Posted 17 декабря, 05:39

Published 17 декабря, 05:39

Modified 17 декабря, 05:41

Updated 17 декабря, 05:41

На реке Туре под лед ушел квадроцикл с водителем

На реке Туре под лед ушел квадроцикл с водителем

17 декабря 2024, 05:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Тура
В Тюменской области еще один автовладелец провалился под лед. На этот раз инцидент произошел в районе деревни Есаулова.

В понедельник вечером на реке Тура под лед ушел квадроцикл вместе с водителем. К счастью, прибывшие на место происшествия спасатели вытащили незадачливого автомобилиста из ледяной воды. От госпитализации тюменец отказался.

Фото: Противопожарная служба ТО

Отметим, что за последний несколько дней это уже третий случай провала автомобиля под лед — на минувшей неделе на переправе в Тобольске утонула машина, в воскресенье, 15 декабря, в ледяную ловушку попал водитель на Niva, решивший сократить маршрут к дому.

В МЧС по Тюменской области напоминают, что выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен. Это разрешено делать только на специально оборудованных переправах.

В Тюменской области на переправе утонул автомобиль
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске для пешеходов открыли ледовую переправу Тобольск — Бекерева. Проезд на авто по ней запрещен.

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