На реке Туре под лед ушел квадроцикл с водителем

Posted 17 декабря, 05:39
Published 17 декабря, 05:39
Modified 17 декабря, 05:41
Updated 17 декабря, 05:41
В понедельник вечером на реке Тура под лед ушел квадроцикл вместе с водителем. К счастью, прибывшие на место происшествия спасатели вытащили незадачливого автомобилиста из ледяной воды. От госпитализации тюменец отказался.
Отметим, что за последний несколько дней это уже третий случай провала автомобиля под лед — на минувшей неделе на переправе в Тобольске утонула машина, в воскресенье, 15 декабря, в ледяную ловушку попал водитель на Niva, решивший сократить маршрут к дому.
В МЧС по Тюменской области напоминают, что выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен. Это разрешено делать только на специально оборудованных переправах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске для пешеходов открыли ледовую переправу Тобольск — Бекерева. Проезд на авто по ней запрещен.