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Posted 17 декабря, 06:35

Published 17 декабря, 06:35

Modified 17 декабря, 06:52

Updated 17 декабря, 06:52

В Тюмени потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в тюменской многоэтажке потушен. Теперь горит проводка в доме в центре города

17 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.

В Тюмени потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многокватирном жилом доме по улице Первооткрывателей ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.

К тушению огня были привлечены 48 пожарных и 19 единиц техники МЧС России, из опасной хоны были эвакуированы десятки человек, в том числе дети. Одного из юных жильцов госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают психологи чрезвычайного ведомства. Причины возникновения огня выясняются.

Фото: Тюмень с огоньком

Еще один пожар тушат в настоящее время в многоэтажном доме на Максима Горького. Там также, по словам очевидцев, загорелась проводка. На месте уже работают 7 единиц техники и 20 пожарных.

Добавлено в 11:51: огонь в доме по улице Максима Горького потушен. Спасено 11 человек, в том числе 5 детей. К ликвидации огня было привлечено 40 специалистов и более 9 единиц техники МЧС России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС
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