Пожар в тюменской многоэтажке потушен. Теперь горит проводка в доме в центре города

Posted 17 декабря, 06:35
Published 17 декабря, 06:35
Modified 17 декабря, 06:52
Updated 17 декабря, 06:52
К тушению огня были привлечены 48 пожарных и 19 единиц техники МЧС России, из опасной хоны были эвакуированы десятки человек, в том числе дети. Одного из юных жильцов госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают психологи чрезвычайного ведомства. Причины возникновения огня выясняются.
Еще один пожар тушат в настоящее время в многоэтажном доме на Максима Горького. Там также, по словам очевидцев, загорелась проводка. На месте уже работают 7 единиц техники и 20 пожарных.
Добавлено в 11:51: огонь в доме по улице Максима Горького потушен. Спасено 11 человек, в том числе 5 детей. К ликвидации огня было привлечено 40 специалистов и более 9 единиц техники МЧС России.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября в тюменской деревне Ожогина произошел пожар на шиномонтажной станции. Здание выгорело полностью.