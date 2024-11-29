Добивающий удар: тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий

Posted 29 ноября, 01:00
Published 29 ноября, 01:00
Modified 29 ноября, 01:00
Updated 29 ноября, 01:00
Ретроградный Меркурий всегда вносит элемент неопределённости в сферы бизнеса, общения и путешествий. В период ретро-цикла этой планеты электроника чаще даёт сбои, планы меняются, а утерянные контакты восстанавливаются, или же в личное пространство наведываются нежеланные персоны. Движение планеты в обратном направлении, или ретроградное движение, образно нарушает привычный ритм времени и последовательность событий. В это время мы можем «вернуться» в прошлое и даже утонуть в этих воспоминаниях.
Как говорит тюменский астролог Наталья Зира, ретроградный цикл Меркурия в этот раз проходит в пространстве Скорпиона.
«Ретроград — это всегда про испытание, про жизненный урок. В этот раз, с учетом пространств, можно говорить о том, что урок этого сезона — осознанность и осознание ценности и труда других людей. А значит нам нужно учиться избегать критики», — говорит Зира.
По мнению специалиста по звёздам, Скорпион склонен к изучению всего неизведанного, скрытого от посторонних. Ретроградное движение Меркурия может пробудить интерес к темам, которые уже затрагивались в прошлом, но по каким-то причинам вы их забросили или не смогли проработать, так как были не готовы. вы можете заинтересоваться своими прошлыми жизнями или историей ваших предков.
В период, когда Меркурий движется в обратном направлении, привычный способ восприятия информации может быть нарушен. В это время у детей и взрослых могут возникнуть трудности с усвоением новых знаний.
В период ретроградного Меркурия не стоит начинать новые проекты. К тому же этот ретроградный цикл может вызвать воспоминания или проблемы из прошлого. Вы можете снова столкнуться со страхами, которые, казалось бы, вы уже преодолели.
«Поскольку управитель Скорпиона — Марс — сейчас находится в Раке, то под ужар попадают области семейных отношений, дружбы, отношений в близком коллективе. Особенно ситуация усугубиться с 7-го декабря, тогда и Марс войдет в ретроградный цикл», — отмечает астролог.
У тюменцев могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, со взаимопониманием, часто могут «вылазить» ошибки и работу придется переделывать. Также может сбоить электроника и прочие системы, а также могут возникнуть споры с партнерами по работе.
Во время ретроградного Меркурия не советуют:
Также ретроградный Меркурий может внести коррективы в ваши поездки, даже, если они были запланированы заранее.
Особенно тяжелым период может оказаться для представителей земных знаков зодиака — это Тельцы, Девы и Козероги. Им придется особенно внимательно следить за личными отношениями, финансами и состоянием здоровья, так как эти сферы жизни в период до 15 декабря будут наиболее уязвимы. В этот период стоит «замедлится» и спокойно жить в рутинном графике, стараясь избегать конфликтов и ошибок.
Однако модно найти в ретроградном Меркурии и что-то положительное. Например, это время отлично подходит для доработки ранее начатых проектов, так как ретроградная планета позволяет нам более чётко видеть слабые места уже проделанной работы. Это связано с тем, что в период ретроградного движения мы обращаем взгляд в прошлое.
«Важно проявить мудрость. если вы откажетесь от импульсивных решений, которые разнятся с теми, которыми вы руководствовались ранее, то вас будет ждать успех», — говорит Зира.
Поэтому в период до 15 декабря тюменцам советуют:
Как говорит астролог, ретроградный Меркурий в конце 2024 года, который по астрологическим поверьям считается «годом кармы» станет проверкой того, усвоили ли вы уроки, которые преподносила вселенная в этом году. Если вам удастся пройти эту проверку, то с 15 декабря у вас появятся новые силы и на пути встретиться много приятных сюрпризов.
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