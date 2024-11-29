Добивающий удар: тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий всегда вносит элемент неопределённости в сферы бизнеса, общения и путешествий. В период ретро-цикла этой планеты электроника чаще даёт сбои, планы меняются, а утерянные контакты восстанавливаются, или же в личное пространство наведываются нежеланные персоны. Движение планеты в обратном направлении, или ретроградное движение, образно нарушает привычный ритм времени и последовательность событий. В это время мы можем «вернуться» в прошлое и даже утонуть в этих воспоминаниях.