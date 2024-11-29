nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 01:00

Published 29 ноября, 01:00

Modified 29 ноября, 01:00

Updated 29 ноября, 01:00

Тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий.

Добивающий удар: тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий

29 ноября 2024, 01:00
Фото: 1MI. Тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий.

Тюменцев до 15 декабря будет терроризировать ретроградный Меркурий

Снова Меркурий начал ретроградное движение. Это явление продлится до 15 декабря и серьезно скажется на жизни горожан, особенно остро последствия ощутят представители трех знаков зодиака.

Финальный ретроградный Меркурий 2024

Ретроградный Меркурий всегда вносит элемент неопределённости в сферы бизнеса, общения и путешествий. В период ретро-цикла этой планеты электроника чаще даёт сбои, планы меняются, а утерянные контакты восстанавливаются, или же в личное пространство наведываются нежеланные персоны. Движение планеты в обратном направлении, или ретроградное движение, образно нарушает привычный ритм времени и последовательность событий. В это время мы можем «вернуться» в прошлое и даже утонуть в этих воспоминаниях.

Как говорит тюменский астролог Наталья Зира, ретроградный цикл Меркурия в этот раз проходит в пространстве Скорпиона.

«Ретроград — это всегда про испытание, про жизненный урок. В этот раз, с учетом пространств, можно говорить о том, что урок этого сезона — осознанность и осознание ценности и труда других людей. А значит нам нужно учиться избегать критики», — говорит Зира.

По мнению специалиста по звёздам, Скорпион склонен к изучению всего неизведанного, скрытого от посторонних. Ретроградное движение Меркурия может пробудить интерес к темам, которые уже затрагивались в прошлом, но по каким-то причинам вы их забросили или не смогли проработать, так как были не готовы. вы можете заинтересоваться своими прошлыми жизнями или историей ваших предков.

В период, когда Меркурий движется в обратном направлении, привычный способ восприятия информации может быть нарушен. В это время у детей и взрослых могут возникнуть трудности с усвоением новых знаний.

Тюменская гадалка поддержала введение уголовного наказания за наведение порчи
Узнать подробнее

Опасности периода

В период ретроградного Меркурия не стоит начинать новые проекты. К тому же этот ретроградный цикл может вызвать воспоминания или проблемы из прошлого. Вы можете снова столкнуться со страхами, которые, казалось бы, вы уже преодолели.

«Поскольку управитель Скорпиона — Марс — сейчас находится в Раке, то под ужар попадают области семейных отношений, дружбы, отношений в близком коллективе. Особенно ситуация усугубиться с 7-го декабря, тогда и Марс войдет в ретроградный цикл», — отмечает астролог.

У тюменцев могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания, со взаимопониманием, часто могут «вылазить» ошибки и работу придется переделывать. Также может сбоить электроника и прочие системы, а также могут возникнуть споры с партнерами по работе.

Во время ретроградного Меркурия не советуют:

  • заниматься оформлением документов;
  • заключать новые договоренности, менять местро работы;
  • начинать новое дело или обучение;
  • торопиться и пренебрегать перепроверкой информации;
  • злословить и критиковать.

Также ретроградный Меркурий может внести коррективы в ваши поездки, даже, если они были запланированы заранее.

Особенно тяжелым период может оказаться для представителей земных знаков зодиака — это Тельцы, Девы и Козероги. Им придется особенно внимательно следить за личными отношениями, финансами и состоянием здоровья, так как эти сферы жизни в период до 15 декабря будут наиболее уязвимы. В этот период стоит «замедлится» и спокойно жить в рутинном графике, стараясь избегать конфликтов и ошибок.

От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиентку
Узнать подробнее

Положительное влияние и рекомендации

Однако модно найти в ретроградном Меркурии и что-то положительное. Например, это время отлично подходит для доработки ранее начатых проектов, так как ретроградная планета позволяет нам более чётко видеть слабые места уже проделанной работы. Это связано с тем, что в период ретроградного движения мы обращаем взгляд в прошлое.

«Важно проявить мудрость. если вы откажетесь от импульсивных решений, которые разнятся с теми, которыми вы руководствовались ранее, то вас будет ждать успех», — говорит Зира.

Поэтому в период до 15 декабря тюменцам советуют:

  • больше общаться с близкими, с которыми произошло отдаление;
  • не впускать в жизнь людей из прошлого, причинивших вам боль;
  • завершить начатые дела и вернуться к решению вопросов, которые были отложены;
  • уделять больше времени проверке документов и рабочих проектов;
  • отдыхать и анализировать пройденный путь.

Как говорит астролог, ретроградный Меркурий в конце 2024 года, который по астрологическим поверьям считается «годом кармы» станет проверкой того, усвоили ли вы уроки, которые преподносила вселенная в этом году. Если вам удастся пройти эту проверку, то с 15 декабря у вас появятся новые силы и на пути встретиться много приятных сюрпризов.

Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на декабрь 2024 года.

Читайте также:
«Потрачено на взятки»: тюменцы назвали 5 главных проблем городских дорогТюменцу, выжившему после жуткого пожара, пересадили кожуАлабай на самовыгуле: в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Космос#Астрология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика