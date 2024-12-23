Подросток на иномарке влетел в машину с ребенком

Единственным пострадавшим стал двухлетний мальчик в отечественном автомобиле. Внук катался вместе с дедушкой и был пристегнут ремнем в детском удерживающем устройстве, но все равно оказался в руках медиков, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.