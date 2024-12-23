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Posted 23 декабря, 02:20

Published 23 декабря, 02:20

Modified 23 декабря, 02:22

Updated 23 декабря, 02:22

Подросток на иномарке влетел в машину с ребенком

Подросток на иномарке влетел в машину с ребенком

23 декабря 2024, 02:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Ребенок пострадал в результате столкновения двух машин в Тюмени. ГАИ считает виновным в аварии 19-летнего подростка за рулем.

Авария произошла днем 22 декабря в районе дома №60 на улице. Интернациональной. 19-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» решил не уступать дорогу отечественной легковушке. В итоге иномарка и «Лада Гранта» под управлением 72-летнего водителя столкнулись.

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Единственным пострадавшим стал двухлетний мальчик в отечественном автомобиле. Внук катался вместе с дедушкой и был пристегнут ремнем в детском удерживающем устройстве, но все равно оказался в руках медиков, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, два человека пострадали в ДТП в Тюмени, когда подросток за рулем не стал уступать дорогу маршрутке. Юноша управлял отцовским автомобилем, не имея прав.

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