Подросток на иномарке влетел в машину с ребенком

Posted 23 декабря, 02:20
Published 23 декабря, 02:20
Modified 23 декабря, 02:22
Updated 23 декабря, 02:22
Авария произошла днем 22 декабря в районе дома №60 на улице. Интернациональной. 19-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» решил не уступать дорогу отечественной легковушке. В итоге иномарка и «Лада Гранта» под управлением 72-летнего водителя столкнулись.
Единственным пострадавшим стал двухлетний мальчик в отечественном автомобиле. Внук катался вместе с дедушкой и был пристегнут ремнем в детском удерживающем устройстве, но все равно оказался в руках медиков, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, два человека пострадали в ДТП в Тюмени, когда подросток за рулем не стал уступать дорогу маршрутке. Юноша управлял отцовским автомобилем, не имея прав.