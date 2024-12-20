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Posted 20 декабря, 06:18

Published 20 декабря, 06:18

Modified 20 декабря, 06:20

Updated 20 декабря, 06:20

Авария в центре Тюмени собрала пробку в полтора километра

Авария в центре Тюмени собрала пробку в полтора километра

20 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Ситуация на дорогах Тюмени осложнилась из-за ДТП на одном из самых оживленных перекрестков.

Еще одна легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево утро 20 декабря. Авария случилась на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. Иномарка выехала с дороги и протаранила ограждение, но ее остановило дерево.

Сотрудники ДПС огородили место происшествия и выясняют причины аварии. Это создало дополнительные помехи для транспорта, которого утром на этом перекрестке всегда много.

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Информации о пострадавших пока нет.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, движение по одной из полос на улице 50 лет Октября практически остановилось на протяжении двух кварталов. Пробка на 8 баллов растянулась пости до дорожного кольца на улице Мельникайте.

Напомним, под утро авария случилась на 29-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель умер на месте.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Пробки#Авария на дороге
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