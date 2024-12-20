Авария в центре Тюмени собрала пробку в полтора километра

Posted 20 декабря, 06:18
Published 20 декабря, 06:18
Modified 20 декабря, 06:20
Updated 20 декабря, 06:20
Еще одна легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево утро 20 декабря. Авария случилась на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. Иномарка выехала с дороги и протаранила ограждение, но ее остановило дерево.
Сотрудники ДПС огородили место происшествия и выясняют причины аварии. Это создало дополнительные помехи для транспорта, которого утром на этом перекрестке всегда много.
Информации о пострадавших пока нет.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, движение по одной из полос на улице 50 лет Октября практически остановилось на протяжении двух кварталов. Пробка на 8 баллов растянулась пости до дорожного кольца на улице Мельникайте.
Напомним, под утро авария случилась на 29-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель умер на месте.