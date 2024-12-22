«Ягучий случай»: тюменцев возмутило название детского шоу

Posted 22 декабря, 16:06
Published 22 декабря, 16:06
Modified 22 декабря, 16:08
Updated 22 декабря, 16:08
«В погоне за хайпом даже детские развлечения называют так, чтобы звучало как минимум двусмысленно. Культура упала ниже плинтуса», — написала Елена в комментариях под постом-анонсом шоу.
Тюменцы отметили, что за такие названия для детских представлений следует наказывать организаторов. К слову, шоу проводится в резиденции Деда Мороза экопарка «Боровое».
«Это просто возмутительно. А потом дети с ранних лет ходят и матерятся, никакой культуры», — отметила Светлана С.
Между тем, в самой резиденции Деда Мороза претензии тюменцев восприняли с большим удивлением. По словам организаторов, дети посещают данное шоу не только с родителями, но педагогами. Артисты слышат лишь радостный смех детворы и благодарность за яркое представление.
«Название программы Ягучий случай связано лишь с тем, что произошёл случай с Бабой Ягой. Спешим сообщить вам, что ни одного негодования в свой адрес мы не получили, как устно, так и письменно», — сообщили тг-каналу «Подъём» в экопарке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 декабря состоится открытие ледового городка на площади 400-летия города и главной елки города. В настоящее время строительство ледового комплекса «Ярмарка» с горками, линзами-ловушками и лабиринтом вышло на финальную стадию.