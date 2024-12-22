«Ягучий случай»: тюменцев возмутило название детского шоу

Между тем, в самой резиденции Деда Мороза претензии тюменцев восприняли с большим удивлением. По словам организаторов, дети посещают данное шоу не только с родителями, но педагогами. Артисты слышат лишь радостный смех детворы и благодарность за яркое представление.