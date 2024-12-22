Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором

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Детей, отравившихся парами хлора во время купания в бассейне на тобольской базе отдыха «Сказка», в ближайшие дни выпишут из больницы. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.