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Posted 22 декабря, 10:23

Published 22 декабря, 10:23

Modified 22 декабря, 10:25

Updated 22 декабря, 10:25

Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором

Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором

22 декабря 2024, 10:23
Фото: 1MI.

Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором

Сюжет
Дети
Детей, отравившихся парами хлора во время купания в бассейне на тобольской базе отдыха «Сказка», в ближайшие дни выпишут из больницы. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Состояние всех ребят стабильное — дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке. Здоровье юных тоболяков находится под контролем медиков.

Напомним, накануне в Тобольске после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка» в больницу попало 17 человек — 15 детей, числе которых 3-месячный малыш, и двое взрослых.

В Тюменской области 15 детей попали в больницу после купания в бассейне
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По предварительным данным все они отравились парами хлора. В настоящее время по факту ЧП возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится пол контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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