Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором

Posted 22 декабря, 10:23
Published 22 декабря, 10:23
Modified 22 декабря, 10:25
Updated 22 декабря, 10:25
Состояние всех ребят стабильное — дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке. Здоровье юных тоболяков находится под контролем медиков.
Напомним, накануне в Тобольске после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка» в больницу попало 17 человек — 15 детей, числе которых 3-месячный малыш, и двое взрослых.
По предварительным данным все они отравились парами хлора. В настоящее время по факту ЧП возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится пол контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.