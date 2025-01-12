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Posted 12 января, 12:21

Published 12 января, 12:21

Modified 12 января, 12:23

Updated 12 января, 12:23

В Тюменской области поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину

В Тюменской области поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину

12 января 2025, 12:21
Фото: 1MI.
Трагедия произошла днем в субботу, 11 января, в селе Таловка Ишимского района. На 2420 км перегона Безруково — Ишим под колеса поезда Москва — Владивосток попал 48-летний мужчина.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как сообщили Центральном МСУТ СКР и Уральской транспортной прокуратуре, по предварительным данным, погибший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии проводит проверку Тюменская транспортная прокуратура.

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