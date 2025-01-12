В Тюменской области поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину

Posted 12 января, 12:21
Published 12 января, 12:21
Modified 12 января, 12:23
Updated 12 января, 12:23
От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Как сообщили Центральном МСУТ СКР и Уральской транспортной прокуратуре, по предварительным данным, погибший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинистом было применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.
В настоящее время по факту произошедшей трагедии проводит проверку Тюменская транспортная прокуратура.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2024 года между Омском, Тюменью и Екатеринбургом начал курсировать новый скорый электропоезд «Финист». Первый рейс состоялся 15 декабря.