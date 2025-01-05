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Posted 5 января, 07:55

Published 5 января, 07:55

Modified 5 января, 07:57

Updated 5 января, 07:57

Более 40 пьяных водителей поймали на тюменских дорогах за 4 дня 2025 года

Более 40 пьяных водителей поймали на тюменских дорогах за 4 дня 2025 года

5 января 2025, 07:55
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
С начала года на трассах региона сотрудники Госавтоиспекции задержали 43 нетрезвых водителя.

Кроме того, было выявлено 11 фактов незаконной тонировки и 3 нарушения правил перевозки детей в автомобилях.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2025 года на трассах Тюменской области произошло 27 аварий, погибли 9 человек, более 45 получили ранения.

В ближайшие дни в Тюменской области пройдут сплошные проверки» водителей на трезвость в ряде районов и «точечные» рейды по выявлению пьяных водителей. В Тюмени «трезвые» заслоны из групп нарядов ДПС будут работать на выездах из города, а также в городской черте, в том числе в центре областной столицы.

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП под Тюменью
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число ДТП с летальным исходом в 2025 году возросло в четыре раза. Большая часть смертельных аварий произошла по причине выезда водителей на встречную полосу движения.

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