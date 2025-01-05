Более 40 пьяных водителей поймали на тюменских дорогах за 4 дня 2025 года

В ближайшие дни в Тюменской области пройдут сплошные проверки» водителей на трезвость в ряде районов и «точечные» рейды по выявлению пьяных водителей. В Тюмени «трезвые» заслоны из групп нарядов ДПС будут работать на выездах из города, а также в городской черте, в том числе в центре областной столицы.