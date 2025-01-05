В Тюмени появился свой «Гринч». Он оказался женщиной

Posted 5 января, 06:36
Published 5 января, 06:36
Modified 5 января, 06:38
Updated 5 января, 06:38
В сети появился видеоролик, запечатлевший, как представительница прекрасного пола срывает мишуру с перил лестницы в подъезде и ломает еловые ветки, прикрепленные к стене.
«Дети старались, украшали подъезд, жаль, что есть такие непорядочные люди! Совковое воспитание на лицо!», — сетует автор видеоролика, размещенного в тг-канале «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным видео, горожане предположили, что, возможно, такая нелюбовь к Новому году вызвана отсутствием настроения, накопившимися проблемами или же просто она из числа людей, которые данный праздник не признают.
«Обижена жизнью. Возможно, живет одна, потому поругаться не с кем. Вот и выплеснула таким образом свой негатив», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали лучшие локации для отдыха в новогодний каникулы. В их числе — катки и горки, экопарки, театры и цирк.