Пять человек пострадали и один погиб в ДТП под Тюменью

По предварительным данным, 32-летняя водитель Chevrolet выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Mitsubishi. В результате полученных травм погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet, кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: водитель Chevrolet, 48-летний водитель Mitsubishi. и трое пассажиров: 44-летняя женщина, 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек.