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Posted 4 января, 04:35

Published 4 января, 04:35

Modified 4 января, 04:37

Updated 4 января, 04:37

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП под Тюменью

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП под Тюменью

4 января 2025, 04:35
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Авария произошла накануне вечером на 1-м километре подъезда к станции Подъем в Тюменском районе. Там столкнулись Mitsubishi и Chevrolet.

По предварительным данным, 32-летняя водитель Chevrolet выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Mitsubishi. В результате полученных травм погибла 53-летняя пассажирка Chevrolet, кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: водитель Chevrolet, 48-летний водитель Mitsubishi. и трое пассажиров: 44-летняя женщина, 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек.

Фото: ГАИ ТО

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск накануне днем разбились две семьи из Югры. Травмы получили пять человек.

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