Что будет с ценами на бензин в Тюменской области в 2025 году?

Аналогичные прогнозы озвучивает и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в 2025 году бензин в России вырастет в цене на 10-20%. Однако нефтяники практически не получат прибыли с выросших цен — все уйдет в бюджет за счет повышения налогов и тарифов.