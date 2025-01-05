Что будет с ценами на бензин в Тюменской области в 2025 году?

Posted 5 января, 05:34
Published 5 января, 05:34
Modified 5 января, 05:38
Updated 5 января, 05:38
В частности, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась за год на 4,64 рубля (9,39%) — до 54,03 рубля, литр АИ-95 подорожал на 5,38 рубля (9,92%) — до 59,60. Дизельное топливо выросло в цене на 5,71 рубля (8,88%) — до 70 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 13,53 рубля (20,04%) — сегодня литр данного вида топлива продают за 81 рубль.
По данным экспертов, в 2025 году стоимость топлива продолжит расти. По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, в среднем в течение ближайшего года цены на бензин вырастут еще на 10-20% вследствие увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет Lenta.ru.
Аналогичные прогнозы озвучивает и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в 2025 году бензин в России вырастет в цене на 10-20%. Однако нефтяники практически не получат прибыли с выросших цен — все уйдет в бюджет за счет повышения налогов и тарифов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году новые автомобили могут подорожать на 15-20%. На рост их стоимости влияние окажут повышение утильсбора, рост курса доллара и санкции.