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Posted 5 января, 05:34

Published 5 января, 05:34

Modified 5 января, 05:38

Updated 5 января, 05:38

Цены на бензин в Тюменской области вырастут в 2025 году на 10-20%

Что будет с ценами на бензин в Тюменской области в 2025 году?

5 января 2025, 05:34
Фото: 1MI.

Цены на бензин в Тюменской области вырастут в 2025 году на 10-20%

За последний год стоимость топлива в регионе выросла от 8,8 до 20% или от 4,64 до13,53 рубля. Такие данные представили аналитики сервиса fuelprices.

В частности, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась за год на 4,64 рубля (9,39%) — до 54,03 рубля, литр АИ-95 подорожал на 5,38 рубля (9,92%) — до 59,60. Дизельное топливо выросло в цене на 5,71 рубля (8,88%) — до 70 рублей, литр АИ-98 стал стоить дороже на 13,53 рубля (20,04%) — сегодня литр данного вида топлива продают за 81 рубль.

По данным экспертов, в 2025 году стоимость топлива продолжит расти. По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, в среднем в течение ближайшего года цены на бензин вырастут еще на 10-20% вследствие увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет Lenta.ru.

Аналогичные прогнозы озвучивает и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в 2025 году бензин в России вырастет в цене на 10-20%. Однако нефтяники практически не получат прибыли с выросших цен — все уйдет в бюджет за счет повышения налогов и тарифов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году новые автомобили могут подорожать на 15-20%. На рост их стоимости влияние окажут повышение утильсбора, рост курса доллара и санкции.

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