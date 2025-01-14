Смертельный метапневмовирус: будет ли эпидемия в Тюмени и как подготовиться к угрозе?

Posted 14 января, 07:05
Published 14 января, 07:05
Modified 14 января, 07:07
Updated 14 января, 07:07
Метапневмовирус человека (HMPV) — это вирус, относящийся к семейству Pneumoviridae и вызывает острые респираторные инфекции. Вирус имеет довольно широкий спектр клинических проявлений, от легких форм респираторных заболеваний до более серьезных, таких как бронхиолит и пневмония, которые могут потребовать госпитализации, особенно у младенцев, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
«Инфекция, вызванная метапневмовирусом, передается воздушно-капельным путем, что делает ее легко распространяемой в местах массового скопления людей», — рассказал «Нашему городу» вирусолог Геннадий Уманский.
Вирус проявляется в виде острых респираторных заболеваний с типичными симптомами, такими как насморк, покраснение слизистых оболочек носа и горла, кашель, повышение температуры тела и головная боль. В некоторых случаях могут возникать более серьезные симптомы — затрудненное дыхание и одышка. У детей младшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей или ослабленной иммунной системой инфекция может протекать особенно тяжело. В этих случаях возможно развитие пневмонии или обострение хронических заболеваний, что может закончиться летальным исходом.
«Клинические проявления инфекции могут различаться в зависимости от возраста пациента, его общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Восприимчивость к вирусу более высока у маленьких детей, у которых иммунная система еще не развита в полной мере, а также у пожилых людей, чья иммунная система ослаблена возрастными изменениями», — говорит врач.
В случае заражения вирусом у таких пациентов возможно развитие тяжелых форм заболевания с необходимостью госпитализации. У детей вирус может вызывать не только респираторные симптомы, но и симптомы интоксикации, такие как слабость, потеря аппетита, головная боль и общее недомогание.
По мнению вирусолога Уманского, ситуация с метапневмовирусом в последние годы вызывает определенное беспокойство. Хотя большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, вирус обладает высокой способностью к распространению, что делает его угрозой для уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди.
«Метапневмовирус, как и другие респираторные вирусы, может вызывать не только легкие простуды, но и более серьезные заболевания дыхательных путей. Важно, чтобы население знало о симптомах инфекции и обращалось за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания, чтобы предотвратить развитие осложнений», — подчеркивает врач.
На сегодняшний день, по словам врача, специфического противовирусного лечения метапневмовирусной инфекции не существует. Лечение носит симптоматический характер, направленное на облегчение состояния пациента и устранение симптомов заболевания.
«В тяжелых случаях, особенно у маленьких детей или людей с хроническими заболеваниями, может потребоваться кислородотерапия или искусственная вентиляция легких для поддержания нормальной функции дыхания», — объясняет Уманский.
Метапневмовирусная инфекция, как и многие другие респираторные заболевания, имеет инкубационный период, который обычно составляет от 2 до 5 дней. В этот период человек уже может быть заразен, хотя симптомы заболевания еще не проявились. После начала заболевания симптомы могут развиваться быстро, достигая пика через 3-5 дней. В большинстве случаев метапневмовирусная инфекция протекает в легкой форме и не требует серьезного лечения. Однако в случае возникновения осложнений, таких как пневмония, возможно развитие более серьезных состояний, требующих медицинского вмешательства.
Профилактика метапневмовирусной инфекции заключается в соблюдении основных правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование антисептиков, а также избегание тесных контактов с людьми, которые могут быть заражены вирусом. Особенно важно соблюдать эти меры в сезонных вспышках респираторных инфекций, когда вероятность заражения возрастает. Кроме того, рекомендуется укреплять иммунную систему с помощью здорового питания, физической активности и достаточного сна. Ношение масок в общественных местах также может снизить риск передачи вируса.
Что касается ситуации в Тюмени, то на начало 2025 года в регионе не зафиксировано массовых вспышек метапневмовирусной инфекции. В то же время вирус продолжает циркулировать в некоторых странах, таких как Китай, где зафиксированы сезонные вспышки заболевания. А потому региональные власти предупредили тюменцев об опасности новой вирусной инфекции из Китая.
«Пока сложно сказать, будет ли эпидемия в нашем регионе. В целом метапневмовирус активен в течение всего года, но, как и другие острые респираторные вирусные инфекции, он проявляет особую активность в определённые периоды», — говорит Уманский.
Специалисты Роспотребнадзора ежедневно отслеживают ситуацию и готовы в случае необходимости принять меры для предотвращения распространения вируса. В образовательных учреждениях и других общественных местах пока не вводились дополнительные ограничения. Но в случае роста заболеваемости, власти региона могут принять меры для ограничения распространения вируса, такие как усиление контроля за гигиеной в общественных местах или проведение кампаний по информированию населения о профилактике инфекции.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последнюю неделю, с 6 по 12 января, в регионе отмечен рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусами гриппа. По данным управления Роспотребнадзора, в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа А.