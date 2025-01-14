Смертельный метапневмовирус: будет ли эпидемия в Тюмени и как подготовиться к угрозе?

Метапневмовирусная инфекция, как и многие другие респираторные заболевания, имеет инкубационный период, который обычно составляет от 2 до 5 дней. В этот период человек уже может быть заразен, хотя симптомы заболевания еще не проявились. После начала заболевания симптомы могут развиваться быстро, достигая пика через 3-5 дней. В большинстве случаев метапневмовирусная инфекция протекает в легкой форме и не требует серьезного лечения. Однако в случае возникновения осложнений, таких как пневмония, возможно развитие более серьезных состояний, требующих медицинского вмешательства.