nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 07:05

Published 14 января, 07:05

Modified 14 января, 07:07

Updated 14 января, 07:07

Тюменцам рассказали об опасности метапневмовируса и мерах профилактики.

Смертельный метапневмовирус: будет ли эпидемия в Тюмени и как подготовиться к угрозе?

14 января 2025, 07:05
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали об опасности метапневмовируса и мерах профилактики.

В Тюмени допускают возможность возникновения эпидемии метапневмовируса

Метапневмовирус — это опасный вирус, который может вызвать серьезные респираторные заболевания, такие как бронхиолит и пневмония. Несмотря на то, что в Тюмени на данный момент нет массовых вспышек, ситуация с этим вирусом вызывает опасения у медиков.

Опасности метапневмовируса

Метапневмовирус человека (HMPV) — это вирус, относящийся к семейству Pneumoviridae и вызывает острые респираторные инфекции. Вирус имеет довольно широкий спектр клинических проявлений, от легких форм респираторных заболеваний до более серьезных, таких как бронхиолит и пневмония, которые могут потребовать госпитализации, особенно у младенцев, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

«Инфекция, вызванная метапневмовирусом, передается воздушно-капельным путем, что делает ее легко распространяемой в местах массового скопления людей», — рассказал «Нашему городу» вирусолог Геннадий Уманский.

Вирус проявляется в виде острых респираторных заболеваний с типичными симптомами, такими как насморк, покраснение слизистых оболочек носа и горла, кашель, повышение температуры тела и головная боль. В некоторых случаях могут возникать более серьезные симптомы — затрудненное дыхание и одышка. У детей младшего возраста, а также у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей или ослабленной иммунной системой инфекция может протекать особенно тяжело. В этих случаях возможно развитие пневмонии или обострение хронических заболеваний, что может закончиться летальным исходом.

«Клинические проявления инфекции могут различаться в зависимости от возраста пациента, его общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Восприимчивость к вирусу более высока у маленьких детей, у которых иммунная система еще не развита в полной мере, а также у пожилых людей, чья иммунная система ослаблена возрастными изменениями», — говорит врач.

В случае заражения вирусом у таких пациентов возможно развитие тяжелых форм заболевания с необходимостью госпитализации. У детей вирус может вызывать не только респираторные симптомы, но и симптомы интоксикации, такие как слабость, потеря аппетита, головная боль и общее недомогание.

По мнению вирусолога Уманского, ситуация с метапневмовирусом в последние годы вызывает определенное беспокойство. Хотя большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, вирус обладает высокой способностью к распространению, что делает его угрозой для уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди.

«Метапневмовирус, как и другие респираторные вирусы, может вызывать не только легкие простуды, но и более серьезные заболевания дыхательных путей. Важно, чтобы население знало о симптомах инфекции и обращалось за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания, чтобы предотвратить развитие осложнений», — подчеркивает врач.
Вирус Коксаки шагает по России. Кто может заболеть, симптомы и как лечить?
Узнать подробнее

Лечения нет?

На сегодняшний день, по словам врача, специфического противовирусного лечения метапневмовирусной инфекции не существует. Лечение носит симптоматический характер, направленное на облегчение состояния пациента и устранение симптомов заболевания.

«В тяжелых случаях, особенно у маленьких детей или людей с хроническими заболеваниями, может потребоваться кислородотерапия или искусственная вентиляция легких для поддержания нормальной функции дыхания», — объясняет Уманский.

Метапневмовирусная инфекция, как и многие другие респираторные заболевания, имеет инкубационный период, который обычно составляет от 2 до 5 дней. В этот период человек уже может быть заразен, хотя симптомы заболевания еще не проявились. После начала заболевания симптомы могут развиваться быстро, достигая пика через 3-5 дней. В большинстве случаев метапневмовирусная инфекция протекает в легкой форме и не требует серьезного лечения. Однако в случае возникновения осложнений, таких как пневмония, возможно развитие более серьезных состояний, требующих медицинского вмешательства.

Профилактика метапневмовирусной инфекции заключается в соблюдении основных правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование антисептиков, а также избегание тесных контактов с людьми, которые могут быть заражены вирусом. Особенно важно соблюдать эти меры в сезонных вспышках респираторных инфекций, когда вероятность заражения возрастает. Кроме того, рекомендуется укреплять иммунную систему с помощью здорового питания, физической активности и достаточного сна. Ношение масок в общественных местах также может снизить риск передачи вируса.

COVID-19 и ОРВИ: тюменский Роспотребнадзор раскрыл данные по заболевшим
Узнать подробнее

Будет ли эпидемия в Тюмени?

Что касается ситуации в Тюмени, то на начало 2025 года в регионе не зафиксировано массовых вспышек метапневмовирусной инфекции. В то же время вирус продолжает циркулировать в некоторых странах, таких как Китай, где зафиксированы сезонные вспышки заболевания. А потому региональные власти предупредили тюменцев об опасности новой вирусной инфекции из Китая.

«Пока сложно сказать, будет ли эпидемия в нашем регионе. В целом метапневмовирус активен в течение всего года, но, как и другие острые респираторные вирусные инфекции, он проявляет особую активность в определённые периоды», — говорит Уманский.

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно отслеживают ситуацию и готовы в случае необходимости принять меры для предотвращения распространения вируса. В образовательных учреждениях и других общественных местах пока не вводились дополнительные ограничения. Но в случае роста заболеваемости, власти региона могут принять меры для ограничения распространения вируса, такие как усиление контроля за гигиеной в общественных местах или проведение кампаний по информированию населения о профилактике инфекции.

Тюменские ученые запатентовали уникальный препарат для диагностики комплекса болезней
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последнюю неделю, с 6 по 12 января, в регионе отмечен рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусами гриппа. По данным управления Роспотребнадзора, в структуре вирусов гриппа преобладает вирус гриппа А.

Читайте также:
От кашля до летального исхода: чем сейчас массово болеют тюменцы?В форме сердец и с начинкой из грибов: тюменские полицейские поймали нарко-кондитеровТюменский инвалид остался без денег на жизнь: соцвыплату забирают за долги
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Инфекция#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Вирусы#Эпидемия#Вирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика