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Posted 10 января, 06:42

Published 10 января, 06:42

Modified 10 января, 06:44

Updated 10 января, 06:44

Трое детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

Трое детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

10 января 2025, 06:42
Фото: 1MI.
Три ребенка получили травмы из-за невнимательности взрослых за рулем автомобилей на дорогах Тюменской области за один день. Брат и сестра пострадали в аварии с фурой, еще одна девочка попала в больницу с автобусной остановки.

Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на 115-м км автодороги Шадринск-Ялуторовск накануне. Водитель большегруза «Ситрак» выехал на встречную полосу, не убедившись, что это безопасно. В результате фура врезалась в «Мицубиси», которая везла тюменскую семью из гостей.

«Пострадали папа-водитель и двое детей: мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Мальчик госпитализирован с травмами конечностей. Дети перевозились с использованием удерживающего устройства и ремня безопасности», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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Еще один ребенок повредил ногу из-за невнимательности водителя снегоуборочной машины. Сметавшая снег щетка зацепила металлическую лавочку, которая придавила ребенка.

Как писал «Наш Город», врачи отпустили девочку лечиться дома, ее состояние было удовлетворительным.

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