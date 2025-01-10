Трое детей пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

Posted 10 января, 06:42
Published 10 января, 06:42
Modified 10 января, 06:44
Updated 10 января, 06:44
Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на 115-м км автодороги Шадринск-Ялуторовск накануне. Водитель большегруза «Ситрак» выехал на встречную полосу, не убедившись, что это безопасно. В результате фура врезалась в «Мицубиси», которая везла тюменскую семью из гостей.
«Пострадали папа-водитель и двое детей: мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Мальчик госпитализирован с травмами конечностей. Дети перевозились с использованием удерживающего устройства и ремня безопасности», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
Еще один ребенок повредил ногу из-за невнимательности водителя снегоуборочной машины. Сметавшая снег щетка зацепила металлическую лавочку, которая придавила ребенка.
Как писал «Наш Город», врачи отпустили девочку лечиться дома, ее состояние было удовлетворительным.