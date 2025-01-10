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Posted 10 января, 06:04

Published 10 января, 06:04

Modified 10 января, 06:06

Updated 10 января, 06:06

В Тюмени в 2025 году сладкая газировка подорожает на 5-10%

В Тюмени подорожает дешевая газировка

10 января 2025, 06:04
Фото: 1MI.

В Тюмени в 2025 году сладкая газировка подорожает на 5-10%

Сладкие газированные напитки в Тюменской области могут подорожать на 5-10% в этом году. Причина — рост акцизов 7 до 10 рублей за литр на газированные напитки.

Старший преподаватель кафедры «Цифровой экономики» МТУСИ Галина Платунина отмечает, в ближайшее время стоимость популярных марок газированных напитков вырастет на 5-10%.

«Производители, вероятнее всего, переложат часть дополнительных расходов на потребителей, чтобы сохранить свою прибыль. Возможно, производители начнут искать способы снижения затрат: например, изменят состав продукции и уменьшат количество используемого сахара», — поясняет Галина Платунина.

И добавляет, что нее исключено существенное изменение ассортимента продукции в магазинах.

По мнению руководителя компании TaxPower Николая Визера, повышение стоимость сладкой газировки для большинства жителей Тюменской области не будет существенным — в среднем напитки подорожают на 3 рубля за литр, пишет РБК Тюмень.

«Рост цены больше всего ощутят потребители более дешевых напитков. То есть если напиток стоит 100 рублей за литр, то лишние 3 рубля — это 3% к цене, если 50 рублей, то это уже 6%», — отмечает Визер.
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Напомним, акциз на сладкие безалкогольные напитки был введен в России с 1 июля 2023 года. С января 2025 года его размер был увеличен с 7 до 10 рублей. При этом отныне напиток считают подакцизным при наличии двух граммов сахара на 100 ил.

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