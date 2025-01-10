В Тюмени подорожает дешевая газировка

Напомним, акциз на сладкие безалкогольные напитки был введен в России с 1 июля 2023 года. С января 2025 года его размер был увеличен с 7 до 10 рублей. При этом отныне напиток считают подакцизным при наличии двух граммов сахара на 100 ил.