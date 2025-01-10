В Тюмени подорожает дешевая газировка

Posted 10 января, 06:04
Published 10 января, 06:04
Modified 10 января, 06:06
Updated 10 января, 06:06
Старший преподаватель кафедры «Цифровой экономики» МТУСИ Галина Платунина отмечает, в ближайшее время стоимость популярных марок газированных напитков вырастет на 5-10%.
«Производители, вероятнее всего, переложат часть дополнительных расходов на потребителей, чтобы сохранить свою прибыль. Возможно, производители начнут искать способы снижения затрат: например, изменят состав продукции и уменьшат количество используемого сахара», — поясняет Галина Платунина.
И добавляет, что нее исключено существенное изменение ассортимента продукции в магазинах.
По мнению руководителя компании TaxPower Николая Визера, повышение стоимость сладкой газировки для большинства жителей Тюменской области не будет существенным — в среднем напитки подорожают на 3 рубля за литр, пишет РБК Тюмень.
«Рост цены больше всего ощутят потребители более дешевых напитков. То есть если напиток стоит 100 рублей за литр, то лишние 3 рубля — это 3% к цене, если 50 рублей, то это уже 6%», — отмечает Визер.
Напомним, акциз на сладкие безалкогольные напитки был введен в России с 1 июля 2023 года. С января 2025 года его размер был увеличен с 7 до 10 рублей. При этом отныне напиток считают подакцизным при наличии двух граммов сахара на 100 ил.