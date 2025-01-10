Цены на перелеты из Тюмени упадут на треть со дня на день

Posted 10 января, 06:02
Published 10 января, 06:02
Modified 10 января, 06:04
Updated 10 января, 06:04
Авиабилеты на рейсы из Тюмени в январе потеряют до трети своей цены по сравнению с новогодним периодом, считает travel-эксперт, специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия. Причина проста: после каникул спрос на путешествия упал.
Заметнее всего скидка будет на перелеты в Москву, Санкт-Петербург и на российский юг. Любителям жаркого январского солнца в Таиланде или на Мальдивах не так повезет — эти направления останутся в цене. Так же мало изменятся цены на перелеты с ограниченным предложением, например, на Дальний Восток или в труднодоступные регионы Сибири.
«В новогодний период билеты стоят 10-12 тыс. рублей, а после праздников могут снизиться до 6-8 тыс. рублей. Направления с высокой сезонностью, например, Сочи, также ощутят спад цен. Турция и ОАЭ подешевеют на 15–25%», — рассказал Бодокия РБК Тюмень.
Он посоветовал искать акции и скидки на сайтах авиакомпаний, а также учитывать не только сезон, но и колебания курса рубля. Последний фактор заметно влияет на стоимость международных перелетов.
Отметим, что в ноябре эксперты прогнозировали ближайшее подорожание авиабилетов ровно на те же 30% в преддверии новогодних каникул. Средняя стоимость перелета тогда достигла 9,9 тыс. рублей на фоне роста затрат перевозчиков на техобслуживание самолетов, лизинг, топливо.