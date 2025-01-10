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Posted 10 января, 06:02

Published 10 января, 06:02

Modified 10 января, 06:04

Updated 10 января, 06:04

Цены на перелеты из Тюмени упадут на треть со дня на день

Цены на перелеты из Тюмени упадут на треть со дня на день

10 января 2025, 06:02
Фото: 1MI.
В январе стоимость перелетов из Тюмени снизится на 20-30%, спрогнозировал эксперт. Он назвал направления, которые станут для тюменцев доступнее.

Авиабилеты на рейсы из Тюмени в январе потеряют до трети своей цены по сравнению с новогодним периодом, считает travel-эксперт, специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия. Причина проста: после каникул спрос на путешествия упал.

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Заметнее всего скидка будет на перелеты в Москву, Санкт-Петербург и на российский юг. Любителям жаркого январского солнца в Таиланде или на Мальдивах не так повезет — эти направления останутся в цене. Так же мало изменятся цены на перелеты с ограниченным предложением, например, на Дальний Восток или в труднодоступные регионы Сибири.

«В новогодний период билеты стоят 10-12 тыс. рублей, а после праздников могут снизиться до 6-8 тыс. рублей. Направления с высокой сезонностью, например, Сочи, также ощутят спад цен. Турция и ОАЭ подешевеют на 15–25%», — рассказал Бодокия РБК Тюмень.
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Он посоветовал искать акции и скидки на сайтах авиакомпаний, а также учитывать не только сезон, но и колебания курса рубля. Последний фактор заметно влияет на стоимость международных перелетов.

Отметим, что в ноябре эксперты прогнозировали ближайшее подорожание авиабилетов ровно на те же 30% в преддверии новогодних каникул. Средняя стоимость перелета тогда достигла 9,9 тыс. рублей на фоне роста затрат перевозчиков на техобслуживание самолетов, лизинг, топливо.

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