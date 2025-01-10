Цены на перелеты из Тюмени упадут на треть со дня на день

Заметнее всего скидка будет на перелеты в Москву, Санкт-Петербург и на российский юг. Любителям жаркого январского солнца в Таиланде или на Мальдивах не так повезет — эти направления останутся в цене. Так же мало изменятся цены на перелеты с ограниченным предложением, например, на Дальний Восток или в труднодоступные регионы Сибири.