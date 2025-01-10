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Posted 10 января, 05:37

Published 10 января, 05:37

Modified 10 января, 05:39

Updated 10 января, 05:39

У тюменца в аэропорту конфисковали знаменитый дубайский шоколад

У тюменца в аэропорту конфисковали знаменитый дубайский шоколад

10 января 2025, 05:37
Фото: Авито.
Сюжет
Суд
Более 70 плиток дубайского шоколада конфисковали тюменские таможенники в аэропорту Рощино у жителя областной столицы. Мужчина, как выяснилось, вез сладости в качестве подарка родственникам, однако сладкие гостинцы не задекларировал.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы, тюменец ввез на территорию Российской Федерации в 72 плитки шоколада по 230 граммов: 39 штук FexDUBAI CHOCOLATE, 25 штук Fix DESSERTCHOCOLATE, 8 штук Fex DUBAI CHOCOLATE.

В отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде конфискации плиток дубайского шоколада.

Как изменились цены на продукты в Тюмени за последние 10 лет
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость кондитерских изделий увеличилась в среднем от 7 до 22%. Наибольший рост цен продемонстрировал шоколад — в среднем он подорожал от 19 до 22,5%.

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