У тюменца в аэропорту конфисковали знаменитый дубайский шоколад

Posted 10 января, 05:37
Published 10 января, 05:37
Modified 10 января, 05:39
Updated 10 января, 05:39
Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы, тюменец ввез на территорию Российской Федерации в 72 плитки шоколада по 230 граммов: 39 штук FexDUBAI CHOCOLATE, 25 штук Fix DESSERTCHOCOLATE, 8 штук Fex DUBAI CHOCOLATE.
В отношении мужчины было заведено дело об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде конфискации плиток дубайского шоколада.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость кондитерских изделий увеличилась в среднем от 7 до 22%. Наибольший рост цен продемонстрировал шоколад — в среднем он подорожал от 19 до 22,5%.