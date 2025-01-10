В Тюмень прибыли сотни беженцев с Украины

Posted 10 января, 05:08
Published 10 января, 05:08
Modified 10 января, 05:10
Updated 10 января, 05:10
Свои дома они были вынуждены оставить из-за того, что находиться там было опасно. По данным департамента социального развития Тюменской области, всего в регион в 2024 году переехали 255 переселенцев, в том числе 71 ребенок, пиiшет72.RU.
В целом с начала проведения специальной военной операции в Тюменскую область прибыли более трех тысяч беженцев. На данный момент в регионе проживают более полутора тысяч переселенцев, остальные уехали. В пунктах временного размещения находится свыше 300 человек.
316 семей получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили дома и квартиры в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Исетском, Упоровском, Викуловском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Порядка 50 семей приобрели жилье за пределами Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 43-летний житель Ялуторовска Вячеслав Костыгин. Похороны военного состоялись 5 января 2025 года.