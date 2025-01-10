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Posted 10 января, 05:08

Published 10 января, 05:08

Modified 10 января, 05:10

Updated 10 января, 05:10

Более 250 беженцев из регионов СВО переехали в Тюмень в 2024 году

В Тюмень прибыли сотни беженцев с Украины

10 января 2025, 05:08
Фото: МЧС ТО.

Более 250 беженцев из регионов СВО переехали в Тюмень в 2024 году

Сюжет
Беженцы
Сотни беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, Брянской, Крыма и Краснодарского края прибыли в Тюменскую область в 2024 году.

Свои дома они были вынуждены оставить из-за того, что находиться там было опасно. По данным департамента социального развития Тюменской области, всего в регион в 2024 году переехали 255 переселенцев, в том числе 71 ребенок, пиiшет72.RU.

В целом с начала проведения специальной военной операции в Тюменскую область прибыли более трех тысяч беженцев. На данный момент в регионе проживают более полутора тысяч переселенцев, остальные уехали. В пунктах временного размещения находится свыше 300 человек.

316 семей получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили дома и квартиры в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Исетском, Упоровском, Викуловском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Порядка 50 семей приобрели жилье за пределами Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 43-летний житель Ялуторовска Вячеслав Костыгин. Похороны военного состоялись 5 января 2025 года.

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