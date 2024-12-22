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Posted 22 декабря, 07:20

Published 22 декабря, 07:20

Modified 22 декабря, 07:22

Updated 22 декабря, 07:22

Цены на сладости в Тюмени взлетели на 22%

Цены на сладости в Тюмени взлетели на 22%

22 декабря 2024, 07:20
Фото: 1MI.
С начала года стоимость кондитерских изделий в областной столице поднялась в среднем на 7-22%. Об этом сообщил основатель облачного сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин.

По его словам, конфеты подорожали за последние 12 месяцев на 8,4% — сегодня килограмм стоит 552 рубля. Стоимость пирожных увеличилась на 8% — до 261 рублей за 300-граммовую упаковку. Зефир подорожал на 7% — до 199 рублей за 250-граммовую упаковку, мармелад — на 12,9%. Наибольший рост цен зафиксирован на шоколад — в среднем он подорожал от 19 до 22,5%.

По словам экспертов, на рост цен влияние оказало увеличение цен на сырье — какао-бобы. По прогнозам, стоимость кондитерских изделий в первой половине 2025 года будет оставаться на высоком уровне. В дальнейшем ситуация будет зависеть от урожая какао-бобов в Африке, являющейся их основным поставщиком, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени новостройки за год подорожали на 9,6%. Средняя стоимость квадратного метра превысила 144 тысячи рублей.

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