Цены на сладости в Тюмени взлетели на 22%

По его словам, конфеты подорожали за последние 12 месяцев на 8,4% — сегодня килограмм стоит 552 рубля. Стоимость пирожных увеличилась на 8% — до 261 рублей за 300-граммовую упаковку. Зефир подорожал на 7% — до 199 рублей за 250-граммовую упаковку, мармелад — на 12,9%. Наибольший рост цен зафиксирован на шоколад — в среднем он подорожал от 19 до 22,5%.