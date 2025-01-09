Массовая авария произошла на трассе под Тюменью

По данным областной Госавтоинспекции, за первые восемь дней 2025 года в регионе произошло 40 аварий, и большая часть — с 1 по 4 января. В результате девять человек погибли, 61 пострадал. 12 ДТП зафиксировано на федеральных трассах, из них семь — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.