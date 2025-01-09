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Posted 9 января, 08:39

Published 9 января, 08:39

Modified 9 января, 08:41

Updated 9 января, 08:41

Массовая авария произошла на трассе под Тюменью

Массовая авария произошла на трассе под Тюменью

9 января 2025, 08:39
Фото: Противопожарная служба ТО.
Сюжет
ДТП
На автодороге Тюмень-Курган произошла авария с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие.

ДТП случилось утром 9 января на 179-м км трассы в районе села Червишево. Там столкнулись легковушки Exeed, Ford и Mitsubishi, в результате чего две из них вылетели с дороги, а третья осталась без передней половины.

«В результате происшествия пострадали люди. От госпитализации отказались», — пояснили в Противопожарной службе Тюменской области, чьи сотрудники работали на месте происшествия.
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Причины и обстоятельства аварии уточняются.

По данным областной Госавтоинспекции, за первые восемь дней 2025 года в регионе произошло 40 аварий, и большая часть — с 1 по 4 января. В результате девять человек погибли, 61 пострадал. 12 ДТП зафиксировано на федеральных трассах, из них семь — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Уже сегодня на той же автодороге погибли два человека в результате столкновения внедорожника и большегруза.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#ДТП
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