Массовая авария произошла на трассе под Тюменью

Posted 9 января, 08:39
Published 9 января, 08:39
Modified 9 января, 08:41
Updated 9 января, 08:41
ДТП случилось утром 9 января на 179-м км трассы в районе села Червишево. Там столкнулись легковушки Exeed, Ford и Mitsubishi, в результате чего две из них вылетели с дороги, а третья осталась без передней половины.
«В результате происшествия пострадали люди. От госпитализации отказались», — пояснили в Противопожарной службе Тюменской области, чьи сотрудники работали на месте происшествия.
Причины и обстоятельства аварии уточняются.
По данным областной Госавтоинспекции, за первые восемь дней 2025 года в регионе произошло 40 аварий, и большая часть — с 1 по 4 января. В результате девять человек погибли, 61 пострадал. 12 ДТП зафиксировано на федеральных трассах, из них семь — на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Уже сегодня на той же автодороге погибли два человека в результате столкновения внедорожника и большегруза.