Тюменские власти рассказали, сколько заработали на платных парковках

Всего в областной столице работают более 4 тысяч платных машиномест. В 2025 году в городе начнут работать еще 1,5 тысячи — общее число платных паковочных мест превысит 5 тысяч. В частности, на платный режим перейдет участок с паркингамив границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.