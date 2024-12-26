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Posted 26 декабря, 05:56

Published 26 декабря, 05:56

Modified 26 декабря, 06:00

Updated 26 декабря, 06:00

Администрация Тюмени заработала на платных парковках более 100 миллионов рублей

Тюменские власти рассказали, сколько заработали на платных парковках

26 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.

Администрация Тюмени заработала на платных парковках более 100 миллионов рублей

Сюжет
Бюджет
План по поступлениям в бюджет от платных парковок был перевыполнен по итогам 11 месяцев этого года на 15,7%.

В казну региона поступило около 104,5 миллиона рублей, тогда как изначально планировалось получить 90,2 миллиона.

«Как оператор платных парковок мы регулярно мониторим уровень аполняемости платных парковок. Средний уровень загруженности составляет 79%, но есть места с повышенным спросом и регулярной загрузкой в 100%», — рассказал руководитель «Тюменьгортранса» Алексей Санник РБК Тюмень.

Наибольший доход по итогам третьего квартала этого года в городскую казну принесла зона № 206, куда входят парковки на Володарского, Семакова, Хохрякова, Кирова, Республики, Дзержинского, Челюскинцев и Советской.

Для сравнения, по итогам 2023 года мэрия заработала на платных паркингах 86,9 миллиона рублей (план был перевыполнен на 136%). В 2025 году администрация Тюмени рассчитывает получить от работы платных парковок 120,6 миллиона рублей.

В настоящее время стоимость часа стоянки на платной парковке в Тюмени составляет от 20 до 50 рублей. Цена зависит от месторасположения паркинга.

Платные парковки в Тюмени: где располагаются, сколько стоят и как оплатить?
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Всего в областной столице работают более 4 тысяч платных машиномест. В 2025 году в городе начнут работать еще 1,5 тысячи — общее число платных паковочных мест превысит 5 тысяч. В частности, на платный режим перейдет участок с паркингамив границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, платные парковки перейдут на бесплатный режим работы. В том числе бесплатной будет многоуровневая парковка на набережной.

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