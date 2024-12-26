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Posted 26 декабря, 04:48

Published 26 декабря, 04:48

Modified 26 декабря, 04:50

Updated 26 декабря, 04:50

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области Яков Тельминов

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

26 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI.

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области Яков Тельминов

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции погиб житель Ялуторовска Яков Тельминов. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания.

Как сообщили в администрации Ялуторовска, Яков родился и вырос в Ялуторовске. Здесь же закончил школу, Агроколледж. После окончания колледжа отправился на службу в армию, позже работал на предприятиях города. Контракт с Министерством обороны Яков Тельминов заключил добровольно.

Фото: Ялуторовск: официальные новости

Церемония прощания и похороны военного состоялись в Ялуторовске накануне, 25 декабря. 19 декабря Якову исполнилось 47 лет.

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