В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Posted 26 декабря, 04:48
Published 26 декабря, 04:48
Modified 26 декабря, 04:50
Updated 26 декабря, 04:50
Как сообщили в администрации Ялуторовска, Яков родился и вырос в Ялуторовске. Здесь же закончил школу, Агроколледж. После окончания колледжа отправился на службу в армию, позже работал на предприятиях города. Контракт с Министерством обороны Яков Тельминов заключил добровольно.
Церемония прощания и похороны военного состоялись в Ялуторовске накануне, 25 декабря. 19 декабря Якову исполнилось 47 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в пятницу, 27 декабря, состоятся похороны погибшего в зоне спецоперации 30-летнего Николая Быкова. У военного осталась семья.