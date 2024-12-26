В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

Как сообщили в администрации Ялуторовска, Яков родился и вырос в Ялуторовске. Здесь же закончил школу, Агроколледж. После окончания колледжа отправился на службу в армию, позже работал на предприятиях города. Контракт с Министерством обороны Яков Тельминов заключил добровольно.