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Posted 26 декабря, 04:23

Published 26 декабря, 04:23

Modified 26 декабря, 04:25

Updated 26 декабря, 04:25

На тюменской трассе ограничат движение

На тюменской трассе ограничат движение

26 декабря 2024, 04:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Перекрытие дороги
Временные ограничения будут введены 26 декабря на автомобильной дороге Тюмень — Боровский — Богандинский (км 5+300 и 6+100). Здесь будут проводить работы по замене дорожных знаков.

Движение транспортных средств будет прекращено с 10:00 до 10:20 и с 11:00 до 11:20 в обоих направлениях без возможности объезда участка производства работ.

Водителей просят заранее продумывать маршруты.

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