На тюменской трассе ограничат движение

Posted 26 декабря, 04:23
Published 26 декабря, 04:23
Modified 26 декабря, 04:25
Updated 26 декабря, 04:25
Движение транспортных средств будет прекращено с 10:00 до 10:20 и с 11:00 до 11:20 в обоих направлениях без возможности объезда участка производства работ.
Водителей просят заранее продумывать маршруты.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария с участием большегруза Volvo и легкового автомобиля Hyundai. В ДТП погибла водитель легковушки.