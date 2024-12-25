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Posted 25 декабря, 03:18

Published 25 декабря, 03:18

Modified 25 декабря, 03:55

Updated 25 декабря, 03:55

В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города.

В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города

25 декабря 2024, 03:18
Фото: 1MI. В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города.

В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города

Сюжет
Новый год
В Тюмени в период новогодних праздников платные парковки будут предоставляться бесплатно. Об этом сообщили в городской администрации.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно на территории города будет действовать бесплатный режим парковки. Согласно решению городских властей, в новогодние праздники платные парковочные зоны будут работать в режиме выходного дня. В частности бесплатной будет многоуровневая парковка на набережной реки Туры.

Администрация города напоминает, что водителям по-прежнему следует соблюдать правила дорожного движения и правильно парковать автомобили, чтобы избежать заторов и неудобств для других участников дорожного движения. После завершения праздничного периода парковки снова станут платными, начиная с 9 января 2025 года.

Городские власти рассчитывают, что это временное изменение поможет создать более комфортные условия для передвижения и отдыха жителей Тюмени в период зимних праздников.

Платные парковки в Тюмени: где располагаются, сколько стоят и как оплатить?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в период новогодних праздников в Тюмени медицинские организации будут работать по особому графику.

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