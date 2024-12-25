В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно на территории города будет действовать бесплатный режим парковки. Согласно решению городских властей, в новогодние праздники платные парковочные зоны будут работать в режиме выходного дня. В частности бесплатной будет многоуровневая парковка на набережной реки Туры.