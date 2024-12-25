В Тюмени на время отменят платные парковки в центре города.

Posted 25 декабря, 03:18
Published 25 декабря, 03:18
Modified 25 декабря, 03:55
Updated 25 декабря, 03:55
С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно на территории города будет действовать бесплатный режим парковки. Согласно решению городских властей, в новогодние праздники платные парковочные зоны будут работать в режиме выходного дня. В частности бесплатной будет многоуровневая парковка на набережной реки Туры.
Администрация города напоминает, что водителям по-прежнему следует соблюдать правила дорожного движения и правильно парковать автомобили, чтобы избежать заторов и неудобств для других участников дорожного движения. После завершения праздничного периода парковки снова станут платными, начиная с 9 января 2025 года.
Городские власти рассчитывают, что это временное изменение поможет создать более комфортные условия для передвижения и отдыха жителей Тюмени в период зимних праздников.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в период новогодних праздников в Тюмени медицинские организации будут работать по особому графику.