Власти Тюмени рассказали, сколько заработали на платных парковках

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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По словам Санника, за 2023 год с платных парковок удалось заработать 86.9 миллиона рублей, что оказалось больше ожидаемого результата — план выполнен на 136%.
За первую половину года в бюджет поступили 38.3 миллиона рублей, а за период с июля по сентябрь доходы составили еще 23 миллиона. Всего, как отметил Санник, за 2021 и 2022 годы на платных парковках удалось заработать 17 и 44.2 миллиона рублей соответственно.
В начале 2023 года в Тюмени появились 1220 платных парковочных мест. Самыми востребованными являются парковочные зоны на Республики, Сакко, Ванцетти, Луначарского, Советской и Комсомольской.
Ранее «Наш город» писал, что доходы тюменских производителей одежды выросли в два раза. Это связано с уходом с рынка западных брендов.