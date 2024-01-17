Власти Тюмени рассказали, сколько заработали на платных парковках

За первую половину года в бюджет поступили 38.3 миллиона рублей, а за период с июля по сентябрь доходы составили еще 23 миллиона. Всего, как отметил Санник, за 2021 и 2022 годы на платных парковках удалось заработать 17 и 44.2 миллиона рублей соответственно.