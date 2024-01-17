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Власти Тюмени отчитались о доходах с платных парковок

Власти Тюмени рассказали, сколько заработали на платных парковках

17 января 2024, 02:34
Фото: 1MI

Власти Тюмени отчитались о доходах с платных парковок

Власти планировали заработать с парковок 63.5 миллиона рублей. Однако план был перевыполнен, рассказал РБК Тюмень директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник.

По словам Санника, за 2023 год с платных парковок удалось заработать 86.9 миллиона рублей, что оказалось больше ожидаемого результата — план выполнен на 136%.

За первую половину года в бюджет поступили 38.3 миллиона рублей, а за период с июля по сентябрь доходы составили еще 23 миллиона. Всего, как отметил Санник, за 2021 и 2022 годы на платных парковках удалось заработать 17 и 44.2 миллиона рублей соответственно.

В начале 2023 года в Тюмени появились 1220 платных парковочных мест. Самыми востребованными являются парковочные зоны на Республики, Сакко, Ванцетти, Луначарского, Советской и Комсомольской.

Ранее «Наш город» писал, что доходы тюменских производителей одежды выросли в два раза. Это связано с уходом с рынка западных брендов.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Парковки#Парковка#Доходы#Платные парковки#Любовь Селезнева
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