nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

У тюменских брендов в 2023 году доходы выросли в два раза

У тюменских брендов в 2023 году доходы выросли в два раза

14 января 2024, 05:54
Фото: 1MI
Тюменские производители одежды увеличили доходы в два раза после ухода с рынка западных компаний. По словам местных предпринимателей, следствием этого стало смещение спроса потребителей на отечественных производителей.

Владелица бренда Monrêve Ксения Ранецкая отмечает, что в настоящее время наблюдается популяризация российских брендов. В частности, отечественных производителей поддерживают блогеры. Предпринимательница отмечает, что это повялило на рост продаж и прибыль: в 2023 году ее доходы выросли в два раза.

«Наш корнер в Екатеринбурге открылся только в апреле, он приносит от 1 до 1,5 миллионов рублей в месяц, также есть продажи в Тюмени и онлайн. В общей сумме примерно 40 миллионов рублей в этом году», — рассказала РБК Тюмень Ксения Ранецкая.

По словам создательницы бренда Aleksa Lab Алексы, в настоящее время количество российских марок на рынке превысило число ушедших западных брендов. И российские компании закрыли все потребности людей от одежды и обуви до других аксессуаров.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году жители Тюменской области потратили на онлайн-шопинг более 2 триллионов рублей. Треть покупок в регионе совершалась на маркетплейсах, агрегаторах объявлений и торговых площадках.

Читайте также:
Двое тюменцев погибли из-за непотушенной сигареты«Не родились внуки нерожденных детей»: в Тюмени сократилось число малышейНа трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автобуса насмерть сбил 22-летнего пешехода
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
«Миллионы рублей и связь с космосом»: как зарабатывают гадалки в Тюменской области
12 января, 09:01
Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?
12 января, 06:08
«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области
12 января, 07:57
В канун Старого Нового года в Тюмени ударят морозы
12 января, 07:47
Тест «Отметим еще раз!»: знаете ли вы, как встречать старый Новый год
12 января, 06:40
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым бойцом
12 января, 09:09