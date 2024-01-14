У тюменских брендов в 2023 году доходы выросли в два раза

Владелица бренда Monrêve Ксения Ранецкая отмечает, что в настоящее время наблюдается популяризация российских брендов. В частности, отечественных производителей поддерживают блогеры. Предпринимательница отмечает, что это повялило на рост продаж и прибыль: в 2023 году ее доходы выросли в два раза.