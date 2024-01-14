У тюменских брендов в 2023 году доходы выросли в два раза

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Владелица бренда Monrêve Ксения Ранецкая отмечает, что в настоящее время наблюдается популяризация российских брендов. В частности, отечественных производителей поддерживают блогеры. Предпринимательница отмечает, что это повялило на рост продаж и прибыль: в 2023 году ее доходы выросли в два раза.
«Наш корнер в Екатеринбурге открылся только в апреле, он приносит от 1 до 1,5 миллионов рублей в месяц, также есть продажи в Тюмени и онлайн. В общей сумме примерно 40 миллионов рублей в этом году», — рассказала РБК Тюмень Ксения Ранецкая.
По словам создательницы бренда Aleksa Lab Алексы, в настоящее время количество российских марок на рынке превысило число ушедших западных брендов. И российские компании закрыли все потребности людей от одежды и обуви до других аксессуаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году жители Тюменской области потратили на онлайн-шопинг более 2 триллионов рублей. Треть покупок в регионе совершалась на маркетплейсах, агрегаторах объявлений и торговых площадках.