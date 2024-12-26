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Posted 26 декабря, 05:25

Published 26 декабря, 05:25

Modified 26 декабря, 05:27

Updated 26 декабря, 05:27

В тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и сына

В тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и ребенка

26 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI.

В тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и сына

В тюменской деревне Боровлянка прошли похороны погибших в страшном пожаре 31-летней женщины и ее 12-летнего сына. Трагедия произошла еще 22 октября, но похороны состоялись только сейчас.

По словам подруги погибшей, все это время их тела находились в морге. Хоронили маму с сынов закрытых гробах, пишет 72.RU.

Напомним, жуткий пожар, унесший жизни двух человек, произошел в деревне Боровлянка утром 22 октября. Загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Отец семейства успел вывести на улицу троих детей. Супругу и 12-летнего сына ему спасти не удалось. Мужчина получил серьезные ожоги — в конце ноября врачи провели ему аутодерматопластику (операцию по пересадке кожи). Состояние пострадавшего при пожаре тюменца медики оценивали как тяжелое.

Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре
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Ранее «Наш Город» писал, что 21 декабря в деревне Одина Юргинского района произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погиб один человек.

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