В тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и ребенка

Напомним, жуткий пожар, унесший жизни двух человек, произошел в деревне Боровлянка утром 22 октября. Загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Отец семейства успел вывести на улицу троих детей. Супругу и 12-летнего сына ему спасти не удалось. Мужчина получил серьезные ожоги — в конце ноября врачи провели ему аутодерматопластику (операцию по пересадке кожи). Состояние пострадавшего при пожаре тюменца медики оценивали как тяжелое.