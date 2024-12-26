В тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и ребенка

Posted 26 декабря, 05:25
Published 26 декабря, 05:25
Modified 26 декабря, 05:27
Updated 26 декабря, 05:27
По словам подруги погибшей, все это время их тела находились в морге. Хоронили маму с сынов закрытых гробах, пишет 72.RU.
Напомним, жуткий пожар, унесший жизни двух человек, произошел в деревне Боровлянка утром 22 октября. Загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Отец семейства успел вывести на улицу троих детей. Супругу и 12-летнего сына ему спасти не удалось. Мужчина получил серьезные ожоги — в конце ноября врачи провели ему аутодерматопластику (операцию по пересадке кожи). Состояние пострадавшего при пожаре тюменца медики оценивали как тяжелое.
Ранее «Наш Город» писал, что 21 декабря в деревне Одина Юргинского района произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погиб один человек.