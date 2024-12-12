Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.

Posted 12 декабря, 07:37
Published 12 декабря, 07:37
Modified 12 декабря, 08:09
Updated 12 декабря, 08:09
Александр Скасырских был тяжело травмирован в результате пожара, произошедшего в его доме в мае 2024 года. ЧП оставило у мужчины крайне серьезные ожоги, и его состояние на тот момент было критическим.
Первоначальную медицинскую помощь Александр получил в Ишимской районной больнице №4, где ему провели первичную обработку ожогов. Однако из-за тяжести травм и угрозы жизни было принято решение перевести его в специализированное ожоговое отделение ОКБ №1 в Тюмени. Там ему была оказана комплексная медицинская помощь, необходимая для спасения жизни.
По словам врачей, процесс восстановления был длительным и сложным. Заведующий отделением ОКБ №1 Александр Поляков сообщил, что у пациента были ожоги третьей степени, которые покрывали 85% поверхности тела, из них 65% были глубокими.
«Люди с такими травмами редко выживают. Спустя семь месяцев интенсивного лечения мы смогли полностью восстановить кожный покров, и теперь он готовится к выписке», — отметил врач.
Сейчас, когда молодой человек чувствует себя значительно лучше, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться домой, где его ждут родные и близкие. За время его лечения в больнице семья приобрела новый дом. Теперь Александра ждет новая глава в его жизни.
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