Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.

Сейчас, когда молодой человек чувствует себя значительно лучше, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться домой, где его ждут родные и близкие. За время его лечения в больнице семья приобрела новый дом. Теперь Александра ждет новая глава в его жизни.