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Posted 12 декабря, 07:37

Published 12 декабря, 07:37

Modified 12 декабря, 08:09

Updated 12 декабря, 08:09

Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.

Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре

12 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI. Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.

Тюменские врачи спасли мужчину с 80-процентными ожогами тела третьей степени

Сюжет
Спасение
Александр Скасырских, житель села Поддубровное Викуловского района, готовится вернуться домой после длительного лечения в тюменских больницах. Молодой человек получил тяжелые ожоги в мае 2024 года, когда в его доме произошел пожар.

Александр Скасырских был тяжело травмирован в результате пожара, произошедшего в его доме в мае 2024 года. ЧП оставило у мужчины крайне серьезные ожоги, и его состояние на тот момент было критическим.

Первоначальную медицинскую помощь Александр получил в Ишимской районной больнице №4, где ему провели первичную обработку ожогов. Однако из-за тяжести травм и угрозы жизни было принято решение перевести его в специализированное ожоговое отделение ОКБ №1 в Тюмени. Там ему была оказана комплексная медицинская помощь, необходимая для спасения жизни.

По словам врачей, процесс восстановления был длительным и сложным. Заведующий отделением ОКБ №1 Александр Поляков сообщил, что у пациента были ожоги третьей степени, которые покрывали 85% поверхности тела, из них 65% были глубокими.

«Люди с такими травмами редко выживают. Спустя семь месяцев интенсивного лечения мы смогли полностью восстановить кожный покров, и теперь он готовится к выписке», — отметил врач.
Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.
Врачи семь месяцев боролись за жизнь тюменца, пострадавшего при пожаре.. Фото: ОКБ №1.

Сейчас, когда молодой человек чувствует себя значительно лучше, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться домой, где его ждут родные и близкие. За время его лечения в больнице семья приобрела новый дом. Теперь Александра ждет новая глава в его жизни.

В Тюменской области врач-акушер спасла пациентку от онкологии
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2024 году сотрудники прокуратуры инициировали 10 судебных разбирательств, общая сумма требований по которым составила 2,4 миллиона рублей. Цель — добиться возмещения ущерба для пешеходов, которые пострадали из-за скользких тротуаров.

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