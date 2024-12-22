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Posted 22 декабря, 07:53

Published 22 декабря, 07:53

Modified 22 декабря, 07:55

Updated 22 декабря, 07:55

В тюменской деревне на пожаре погиб человек

В тюменской деревне на пожаре погиб человек

22 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Трагедия произошла 21 декабря в деревне Одина Юргинского района. Там загорелся деревянный частный дом.

На место происшествия были направлены 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 4 единицы техники. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже полностью. К сожалению, во время пожара погиб один человек.

В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погибли две женщины, жительницы Югры.

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