В тюменской деревне на пожаре погиб человек

Posted 22 декабря, 07:53
Published 22 декабря, 07:53
Modified 22 декабря, 07:55
Updated 22 декабря, 07:55
На место происшествия были направлены 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 4 единицы техники. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже полностью. К сожалению, во время пожара погиб один человек.
В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погибли две женщины, жительницы Югры.